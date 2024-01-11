Ubisoft ve NVIDIA Sohbetli Oyun Karakterleri İçin Güçlerini Birleştiriyor!

Oyun endüstrisinin devlerinden Ubisoft, NVIDIA'nın son yapay zeka araçlarıyla iş birliği yaparak oyun deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

NVIDIA hisse senedi fiyatları, Avatar Cloud Engine (ACE) üzerindeki gelişmelerin duyurulmasının ardından rekor seviyelere ulaştı ve Tencent gibi güçlü ortaklar da bu teknolojiyi kullanma sözü verdi.

CES etkinliğinde yapılan duyuruya göre, oyun geliştiricileri ve yayıncıları artık NVIDIA'nın ACE Üretim Mikro hizmet tekliflerine başvurabilir ve oyunlarında kullanabilirler.

İlk hizmet olan Audio2Face, yapay zeka kullanarak oyun karakterlerinin yüz ifadelerini konuşma parçalarına daha iyi uydurmayı hedefliyor. İkinci hizmet olan Riva ise oyuncu konuşmalarını tanıyarak oyun karakterleriyle gerçek zamanlı etkileşimi güçlendiriyor.

Ubisoft'un yanı sıra, Genshin Impact'in geliştiricisi MiHoYo, Tencent'e bağlı Riot Games, NetEase ve Ourpalm gibi Çinli oyun stüdyoları da bu yenilikçi teknolojiyi benimseyerek kullanacaklarını taahhüt ettiler. NVIDIA, Convai, Charisma.AI ve UneeQ gibi yapay zeka odaklı şirketlerin de ACE'i benimseyeceğini açıkladı.

NVIDIA'nın ACE'si ilk olarak Mart 2023'te duyurulmuş ve o zamandan beri oyun dünyasında büyük heyecan uyandırmaya devam ediyor.

Bu yeni yapay zeka araçları sayesinde oyuncular, mikrofonlarını kullanarak oyun karakterleriyle gerçek zamanlı iletişim kurabilecek ve NPC'lerin dinamik tepkilerini daha yoğun bir şekilde deneyimleyebilecekler.