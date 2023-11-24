Ubisoft Oyun İçinde Pop-Up Reklam Göstermeye Başladı: Şirketten Açıklama Geldi!

Ubisoft, bu hafta Assassin's Creed Odyssey'de ortaya çıkan tam ekran açılır reklam için belirtilmemiş bir "teknik hatayı" suçladı.

Reddit'te pek çok oyuncu hafta başından bu yana oyunun Xbox ve PlayStation versiyonlarında pop-up reklamlar gördüklerini ve tam harita ekranına gelindiğinde ekranda kocaman bir reklam belirdiğini belirtmişlerdi.

Bir Reddit kullanıcısı, "Oyun oynarken bunu deneyimlemek berbat ötesi." dedi ve bu tarz bir yaklaşımın oyuncularda sert tepkilere yol açmasının normal olduğunu söyledi.

Ubisoft Pop-Up Reklamların Bir Hata Sonucu Olduğunu Söyledi

Bugün ise sebebi merak edilen sorunla ilgili olarak Ubisoft sözcüsü Fabien Darrigues açıklama yaptı.

"Bazı oyuncuların dün belirli Assassin's Creed oyunlarını oynarken pop-up reklamlarla karşılaştığından haberdar olduk. Bu, sorunu öğrenir öğrenmez ele aldığımız teknik bir hatanın sonucuydu."

Ubisoft teknik hatanın nedenini açıklamadı ancak Black Friday indirimi için bir oyun içi pop-up reklamının yanlışlıkla çıkması elbette imkânsız bir durum.

İddialara göre Ubisoft bu alanda reklam testleri yapıyor fakat gelen tepkiler bu planlarını doğrudan rafa kaldırmasına yol açacak gibi görünüyor.

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