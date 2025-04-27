Ubisoft Hakkında Büyük İddia: Oyun Oynarken Verileriniz İzinsiz Toplanmış Olabilir!

Assassin’s Creed ve Far Cry gibi dev oyun serilerinin ünlü yapım şirkleti Ubisoft kısa bir süre önce sıra dışı bir iddia ile gündeme geldi.

Avusturyalı bir veri koruma ajansı tarafından ortaya atılan iddialara göre şirket, oyuncular tekli modda oyun oynarken gizli bir şekilde veri topluyor. Şirketin, bu yolla kullanıcı verilerini izinsiz şekilde kaydettiği öne sürülüyor.

Ubisoft İçin Dev Para Cezaları Kapıda Olabilir

Konu hakkındaki iddialar Noby isimli ajansın “Yalnız mı oyun oynadığınızı sanıyorsunuz? Ubisoft sizi izliyor.” başlığıyla yayımladığı bir açıklamaya dayanıyor. Şirket, bu açıklamada Ubisoft'un oyunculardan izinsiz ve herhangi bir yasal dayanağı olmadan veri topladığını belirtiyor.

Ajans, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) dayanarak Ubisoft’un bu eyleminin ağır şekilde cezalandırılabileceğini belirtiyor. Eğer şirkete yönelik açılabilecek bir dava sonucunda Ubisoft’un 92 milyon euroya kadar varan devasa bir para cezası ödemesi gündeme gelebilir.

"Bu Yüzden Tek Oyunculu Oyunlarda Bile İnternet Bağlantısı Zorunlu"

Noby cephesinden gelen açıklamalara göre, Ubisoft'un bazı tek oyunculu oyunlarda bile internet bağlantısını zorunlu hale getirmesinin ana sebebi de izinsiz veri toplama işlemi ile ilgili.

Şu an için Ubisoft cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmiş değil. Bu doğrultuda iddiaların henüz netlik kazanmadığını belirtelim. İlerleyen günlerde konu hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ubisoft sahiden de kullanıcı verilerini izinsiz şekilde topluyor olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...