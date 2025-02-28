Ubisoft Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz
Ubisoft oyunları için yüzde 90'a varan indirim kampanyası başladı. Peki, kampanya kapsamında indirime giren oyunların fiyatı ne kadar oldu?
Steam Ubisoft oyunları için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile beraber Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction ve daha pek çok yapım indirime girdi. Kampanya 13 Mart'ta sona erecek.
Yüzde 90 oranında indirime giren Far Cry New Dawn 31,99 dolardan (1.167 TL) 3,19 dolara (116 TL) düştü. Watch Dogs: Legion ise yüzde 85 oranında indirime girdi. Oyun bu kampanya ile beraber 47,99 dolardan (1.752 TL) 7,19 dolara (262 TL) düştü.
Yüzde 75 oranında indirime giren Assassin's Creed Valhalla 47,99 dolardan (1.751 TL) 11,99 dolara (437 TL) düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren Assassin's Creed Origins 47,99 dolardan 7,19 dolara düştü.
Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction yüzde 75 indirim ile birlikte 31,99 dolardan (1.167 TL) 7,99 dolara (291 TL) düştü. Anno 2205 yüzde 85 indirim ile beraber 31,99 dolardan (1.167 TL) 4,79 dolara (174 TL) düştü.
Steam'de İndirime Giren Ubisoft Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Immortals Fenyx Rising
|31,99 dolar
|3,19 dolar
|%90
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|47,99 dolar
|4,79 dolar
|%90
|Anno 1800
|47,99 dolar
|4,79 dolar
|%90
|Far Cry 5
|47,99 dolar
|4,79 dolar
|%90
|Far Cry New Dawn
|31,99 dolar
|3,19 dolar
|%90
|Far Cry 3
|15,99 dolar
|3,99 dolar
|%75
|Far Cry Primal
|23,99 dolar
|5,99 dolar
|%75
|For Honor
|23,99 dolar
|3,59 dolar
|%85
|Watch Dogs: Legion
|47,99 dolar
|7,19 dolar
|%85
|Watch Dogs
|15,99 dolar
|3,99 dolar
|%75
|Assassin's Creed Valhalla
|47,99 dolar
|11,99 dolar
|%75
|Assassin's Creed Origins
|47,99 dolar
|7,19 dolar
|%85
|Assassin's Creed Mirage
|39,99 dolar
|15,99 dolar
|%60
|Assassin's Creed Odyssey
|47,99 dolar
|9,59 dolar
|%80
|Assassin’s Creed Chronicles: Russia
|7,99 dolar
|2,39 dolar
|%70
|Assassin's Creed Black Flag - Gold Edition
|31,99 dolar
|9,59 dolar
|%70
|Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction
|31,99 dolar
|7,99 dolar
|%75
|Tom Clancy's Rainbow Six Siege
|15,99 dolar
|3,19 dolar
|%80
|Anno 2205
|31,99 dolar
|4,79 dolar
|%85
|Avatar: Frontiers of Pandora
|55,99 dolar
|18,47 dolar
|%67
|Tom Clancy's The Division 2
|23,99 dolar
|5,99 dolar
|%75
|Prince of Persia The Lost Crown
|31,99 dolar
|15,99 dolar
|%50
|Riders Republic
|31,99 dolar
|6,39 dolar
|%80
|South Park: The Stick of Truth
|23,99 dolar
|5,99 dolar
|%75
|Steep
|23,99 dolar
|3,59 dolar
|%85
|Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2
|7,99 dolar
|1,99 dolar
|%75
2.053 TL Değerindeki 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu
Steam'deki değeri 2.053 TL'yi bulan üç oyun kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir hâle geldi. İşte kampanyaya dair ayrıntılar!
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