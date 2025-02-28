Ubisoft Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz

Steam Ubisoft oyunları için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile beraber Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction ve daha pek çok yapım indirime girdi. Kampanya 13 Mart'ta sona erecek.

Yüzde 90 oranında indirime giren Far Cry New Dawn 31,99 dolardan (1.167 TL) 3,19 dolara (116 TL) düştü. Watch Dogs: Legion ise yüzde 85 oranında indirime girdi. Oyun bu kampanya ile beraber 47,99 dolardan (1.752 TL) 7,19 dolara (262 TL) düştü.

Yüzde 75 oranında indirime giren Assassin's Creed Valhalla 47,99 dolardan (1.751 TL) 11,99 dolara (437 TL) düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren Assassin's Creed Origins 47,99 dolardan 7,19 dolara düştü.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction yüzde 75 indirim ile birlikte 31,99 dolardan (1.167 TL) 7,99 dolara (291 TL) düştü. Anno 2205 yüzde 85 indirim ile beraber 31,99 dolardan (1.167 TL) 4,79 dolara (174 TL) düştü.

Steam'de İndirime Giren Ubisoft Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Immortals Fenyx Rising 31,99 dolar 3,19 dolar %90 Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 47,99 dolar 4,79 dolar %90 Anno 1800 47,99 dolar 4,79 dolar %90 Far Cry 5 47,99 dolar 4,79 dolar %90 Far Cry New Dawn 31,99 dolar 3,19 dolar %90 Far Cry 3 15,99 dolar 3,99 dolar %75 Far Cry Primal 23,99 dolar 5,99 dolar %75 For Honor 23,99 dolar 3,59 dolar %85 Watch Dogs: Legion 47,99 dolar 7,19 dolar %85 Watch Dogs 15,99 dolar 3,99 dolar %75 Assassin's Creed Valhalla 47,99 dolar 11,99 dolar %75 Assassin's Creed Origins 47,99 dolar 7,19 dolar %85 Assassin's Creed Mirage 39,99 dolar 15,99 dolar %60 Assassin's Creed Odyssey 47,99 dolar 9,59 dolar %80 Assassin’s Creed Chronicles: Russia 7,99 dolar 2,39 dolar %70 Assassin's Creed Black Flag - Gold Edition 31,99 dolar 9,59 dolar %70 Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction 31,99 dolar 7,99 dolar %75 Tom Clancy's Rainbow Six Siege 15,99 dolar 3,19 dolar %80 Anno 2205 31,99 dolar 4,79 dolar %85 Avatar: Frontiers of Pandora 55,99 dolar 18,47 dolar %67 Tom Clancy's The Division 2 23,99 dolar 5,99 dolar %75 Prince of Persia The Lost Crown 31,99 dolar 15,99 dolar %50 Riders Republic 31,99 dolar 6,39 dolar %80 South Park: The Stick of Truth 23,99 dolar 5,99 dolar %75 Steep 23,99 dolar 3,59 dolar %85 Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 7,99 dolar 1,99 dolar %75

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