2.053 TL Değerindeki 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yazılım devi tarafından başlatılan kampanya kapsamında üç farklı oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında DRAGON BALL FighterZ, Worms W.M.D ve Catan isimli oyunlar bedava oldu ancak bir şart bulunuyor. Bu oyunlara ücretsiz erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

Kampanya 2 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. Bu oyunların kısa süreliğine indirime girdiğini de belirtelim.

Anime oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden DRAGON BALL FighterZ 37,12 TL'ye, stratejinin önemli bir rol üstlendiği Worms W.M.D 49,80 TL'ye, kutu oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Catan ise 13,50 TL'ye düştü.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?