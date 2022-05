Ubisoft, Abonelik Sistemi Ubisoft+ ile PlayStation Plus Ortaklığını Duyurdu

Sony'nin yenilenmiş PlayStation Plus sisteminde yer alacak oyunları açıklamasıyla birlikte eş zamanlı bir haber de Ubisoft cephesinden geldi. Ubisoft, abonelik sistemi Ubisoft+'ın PlayStation Plus sisteminde yer alacağını açıkladı.

Ubisoft+, yenilenmiş PlayStation Plus sisteminin hayata geçmesiyle birlikte PlayStation'a gelecek ve sistemin üyeleri 100'den fazla oyuna, ek içerik paketine ve ödüllere erişim sağlayacak. Abonelik hizmeti şu anda PC, Stadia ve Amazon Luna'da oyunculara oyunlara çıktığı gün erişim, klasik oyunlar ve premium sürümler sunuyor ve gelecekte PlayStation'ın yanı sıra Xbox'ta da mevcut olacak.

Ubisoft ayrıca 24 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus için Ubisoft+ Classics adlı yeni bir Ubisoft+ aboneliği başlatacağını da açıkladı. PlayStation'daki Ubisoft+ Classics, en çok satan Assassin's Creed Valhalla, The Division ve For Honor'ın yanı sıra Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs, Werewolves Within ve daha birçok klasikleşmiş Ubisoft oyununu kapsayacak. PlayStation Plus için Ubisoft+ Classics kataloğu 27 oyunla başlayacak ve 2022'nin sonunda oyun sayısı 50'ye çıkacak. İlk günden sisteme eklenecek oyunların listesi şu şekilde:

Ubisoft+ Classics Oyunları

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Ubisoft'un ortaklıklardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Chris Early konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu: