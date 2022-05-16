Ubisoft, Abonelik Sistemi Ubisoft+ ile PlayStation Plus Ortaklığını Duyurdu
Ubisoft'un abonelik sistemi Ubisoft+, çıkışıyla birlikte yenilenmiş PlayStation Plus sisteminde yerini alacak. İşte oyunların tam listesi!
Sony'nin yenilenmiş PlayStation Plus sisteminde yer alacak oyunları açıklamasıyla birlikte eş zamanlı bir haber de Ubisoft cephesinden geldi. Ubisoft, abonelik sistemi Ubisoft+'ın PlayStation Plus sisteminde yer alacağını açıkladı.
Ubisoft+, yenilenmiş PlayStation Plus sisteminin hayata geçmesiyle birlikte PlayStation'a gelecek ve sistemin üyeleri 100'den fazla oyuna, ek içerik paketine ve ödüllere erişim sağlayacak. Abonelik hizmeti şu anda PC, Stadia ve Amazon Luna'da oyunculara oyunlara çıktığı gün erişim, klasik oyunlar ve premium sürümler sunuyor ve gelecekte PlayStation'ın yanı sıra Xbox'ta da mevcut olacak.
Ubisoft ayrıca 24 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus için Ubisoft+ Classics adlı yeni bir Ubisoft+ aboneliği başlatacağını da açıkladı. PlayStation'daki Ubisoft+ Classics, en çok satan Assassin's Creed Valhalla, The Division ve For Honor'ın yanı sıra Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs, Werewolves Within ve daha birçok klasikleşmiş Ubisoft oyununu kapsayacak. PlayStation Plus için Ubisoft+ Classics kataloğu 27 oyunla başlayacak ve 2022'nin sonunda oyun sayısı 50'ye çıkacak. İlk günden sisteme eklenecek oyunların listesi şu şekilde:
Ubisoft+ Classics Oyunları
- Assassin’s Creed Valhalla
- For Honor
- The Crew 2
- Child of Light
- Eagle Flight
- Far Cry 3: Blood Dragon
- Far Cry 3 Remaster
- Far Cry 4
- Legendary Fishing
- Risk: Urban Assault
- South Park: The Fractured but Whole
- South Park: The Stick of Truth
- Space Junkies
- Star Trek: Bridge Crew
- Starlink: Battle for Atlas
- STEEP
- The Crew
- The Division
- Trackmania Turbo
- Transference
- Trials Fusion
- Trials of the Blood Dragon Game
- Trials Rising
- Valiant Hearts: The Great War
- Watch Dogs
- Werewolves Within
- ZOMBI
Ubisoft'un ortaklıklardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Chris Early konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu:
"Ubisoft+ Classics ile PlayStation oyuncularına konsollarında Ubisoft oyunlarının keyfini çıkarmanın başka bir yolunu sunuyoruz. Vizyonumuzu geliştirmeye devam ederken bir yandan da oyunculara nerede olurlarsa olsunlar en sevdikleri oyunlara erişmeleri için daha fazla seçenek sunuyoruz."
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