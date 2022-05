Yenilenmiş PlayStation Plus'ta Bulunacak Oyunlar Açıklandı

Sony, merakla beklenen yenilenmiş PlayStation Plus sisteminde yer alacak oyunların listesini yayınladı.

Xbox'ın Game Pass ile yaşadığı başarının ardından Sony tarafından bir atılım bekleniyordu ve Sony, geçtiğimiz aylarda yenilenmiş PlayStation Plus sistemini ve üyelik seçeneklerini tanıtmıştı. Bir süre sonra hangi tarihte ve hangi fiyatlarda olacağı da açıklanan sistemle ilgili tek ve en önemli merak konusu hangi oyunları içerisinde barındıracağıydı.

Nihayet bu gizem de sona erdi ve Sony listeyi yayınladı. Sony listelerdeki oyunların pazarlara göre değişiklik gösterebileceğini ve bazı oyunların lansman sonrasına kadar yayınlanamayabileceğini belirtti.

Sony'nin yayınlamış olduğu listeler ve açıklamalar şu şekilde:

Aylık Oyunlar (PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium/Deluxe Planlar)

Seçtiğiniz herhangi bir PlayStation Plus planında, bugün PlayStation Plus üyeleri için mevcut olan avantajların aynısını alırsınız. Haziran ayı için aylık oyunları henüz açıklanmadı.

PS4 ve PS5 Oyun Kataloğu (PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium/Deluxe Planlar)

Oyuncuların eğlenmesi için PlayStation Plus hizmetine yüksek kaliteli oyunlar eklemeye odaklandık. PlayStation Plus Extra ve Premium/Deluxe planlarında kullanılabilecek içeriklerden bir kısmını paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. PlayStation.com, bölgenizde kullanıma sunulduğunda oyun listesiyle güncellenecek.

PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

Matterfall |Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Üçüncü Parti Ortaklar

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, PS4/PS5

Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Dead Cells| Motion Twin, PS4

Far Cry 3 Remaster | Ubisoft, PS4

Far Cry 4 | Ubisoft, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

For Honor | Ubisoft, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

South Park: The Fractured but Whole | Ubisoft, PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2 | Ubisoft, PS4

Tom Clancy’s The Division | Ubisoft, PS4

Klasik Oyunlar Kataloğu (PlayStation Plus Premium/Deluxe Plan)

PlayStation Plus Premium/Deluxe üyeleri, orijinal lansman sürümlerine kıyasla gelişmiş kare hızları ve daha yüksek kaliteli çözünürlük gösterecek bazı oyunlarla birlikte oynayacakları popüler klasik oyunlara sahip olacaklar. Seçkin orijinal PlayStation ve PSP klasik oyunları için üyeler, oyunları istedikleri zaman kaydetmelerine ve hatta oyunu baştan sarmalarına olanak tanıyan menülere sahip yeni bir kullanıcı arayüzünün keyfini çıkaracak.

Ayrıca orijinal PlayStation ve PSP neslinden belirli oyunların dijital sürümünü daha önce satın almış olan oyuncuların bu oyunları PS4 veya PS5'te oynamak için ayrı bir satın alma işlemi yapmaları veya PlayStation Plus'a kaydolmaları gerekmeyecek. Bu oyunlar PS4 ve PS5 için piyasaya sürüldüğünde oyuncular PlayStation Store'a gidebilir ve oyunun dijital versiyonuna zaten sahiplerse ücretsiz olarak indirebilirler. Bazı oyunlar ayrıca bireysel olarak satın alınabilecek.

Bunun yanı sıra PlayStation Plus Premium/Deluxe planına önceki konsol nesillerinden bazı yeniden düzenlenmiş klasikler eklenecek.

Klasik Oyunlar Kataloğu - PlayStation ve PSP

PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, PlayStation

Hot Shots Golf | Japan Studio, PlayStation

I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, PlayStation

Jumping Flash! | Japan Studio, PlayStation

Syphon Filter | Bend Studio, PlayStation

Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Üçüncü Parti Ortaklar

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation

Worms World Party | Team 17, PlayStation

Worms Armageddon | Team17, PlayStation

Klasik Oyunlar Kataloğu - Remastered

PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

Dark Cloud | Japan Studio, PS4

Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4

FantaVision | SIE, PS4

Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4

Jak II | Naughty Dog, PS4

Jak 3| Naughty Dog, PS4

Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

Siren | Japan Studio, PS4

Wild Arms 3 | SIE, PS4

Üçüncü Parti Ortaklar

Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

LEGO Harry Potter Collection | WB Games, PS4

Orijinal PS3 Oyunları (PlayStation Premium Plan)

Yenilenmiş PlayStation Plus, PS4, PS5 ve PC üzerinde (akış yoluyla) oynamak için PS3 oyunları sunacak. Bunlar PS3 oyunlarının orijinal, yeniden düzenlenmemiş sürümleridir ve bulut akışının mevcut olduğu PlayStation Plus Premium üyeleri tarafından kullanılabilir.

PlayStation Studios

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

Demon’s Souls | From Software, PS3

echochrome | Japan Studio, PS3

Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, PS3

Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, PS3

Ico | Japan Studio, PS3

Infamous | Sucker Punch, PS3

Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

Puppeteer | Japan Studio, PS3

rain | Japan Studio, PS3

Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3

Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

Super Stardust HD | Housemarque, PS3

Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Üçüncü Parti Ortaklar

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3

Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3

Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

F.E.A.R. | WB Games, PS3

Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, PS3

Zaman Sınırlı Oyun Denemeleri (PlayStation Premium/Deluxe Plan)

Zaman sınırlı oyun deneme avantajı, satın almadan önce belirli oyunları denemenizi sağlar. Tam oyunun deneme sürümünü indirdikten sonra çoğu oyun için iki saat kadar oynayabilirsiniz. Oyun süresi sayacı yalnızca siz oyundayken ilerler. Satın almaya karar vermeden önce oyunları denemek için harika bir yoldur ve oyunu satın alırsanız deneme süresindeki tüm kupalar ve oyun kaydetme verileri taşınır.

PlayStation Studios

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

Üçüncü Parti Ortaklar

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Düzenli Olarak Eklenecek Yeni Oyunlar

PlayStation Plus oyun kataloğunda bulunan oyunlar zaman içinde yenilenmeye ve gelişmeye devam edecek, bu nedenle her zaman oynayacak yeni bir şeyler bulabileceksiniz.

PlayStation Plus Essential

PlayStation Plus Essential planı (ve her iki üst seviye) için her ayın ilk Salı günü, hizmete eklenen yeni PS4 ve PS5 oyunlarıyla (PlayStation Plus üyelerinin bugün aldıklarıyla aynı) aylık bir yenileme gerçekleşecek.

PlayStation Plus Extra ve Premium/Deluxe

PlayStation Plus Extra ve Premium/Deluxe planlarındaki yeni oyunlarla her ayın ortasında ek bir aylık yenileme yapılacaktır. Yenilenen oyun sayısı her ay değişecektir.