Yenilenmiş PlayStation Plus'ta Bulunacak Oyunlar Açıklandı
Sony, Game Pass rakibi yenilenmiş PlayStation Plus sisteminde yer alacak oyunların kapsamlı bir listesini yayınladı. İşte tüm detaylar!
Sony, merakla beklenen yenilenmiş PlayStation Plus sisteminde yer alacak oyunların listesini yayınladı.
Xbox'ın Game Pass ile yaşadığı başarının ardından Sony tarafından bir atılım bekleniyordu ve Sony, geçtiğimiz aylarda yenilenmiş PlayStation Plus sistemini ve üyelik seçeneklerini tanıtmıştı. Bir süre sonra hangi tarihte ve hangi fiyatlarda olacağı da açıklanan sistemle ilgili tek ve en önemli merak konusu hangi oyunları içerisinde barındıracağıydı.
Nihayet bu gizem de sona erdi ve Sony listeyi yayınladı. Sony listelerdeki oyunların pazarlara göre değişiklik gösterebileceğini ve bazı oyunların lansman sonrasına kadar yayınlanamayabileceğini belirtti.
Sony'nin yayınlamış olduğu listeler ve açıklamalar şu şekilde:
Aylık Oyunlar (PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium/Deluxe Planlar)
Seçtiğiniz herhangi bir PlayStation Plus planında, bugün PlayStation Plus üyeleri için mevcut olan avantajların aynısını alırsınız. Haziran ayı için aylık oyunları henüz açıklanmadı.
PS4 ve PS5 Oyun Kataloğu (PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium/Deluxe Planlar)
Oyuncuların eğlenmesi için PlayStation Plus hizmetine yüksek kaliteli oyunlar eklemeye odaklandık. PlayStation Plus Extra ve Premium/Deluxe planlarında kullanılabilecek içeriklerden bir kısmını paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. PlayStation.com, bölgenizde kullanıma sunulduğunda oyun listesiyle güncellenecek.
PlayStation Studios
- Alienation | Housemarque, PS4
- Bloodborne | FromSoftware, PS4
- Concrete Genie | Pixelopus, PS4
- Days Gone | Bend Studio, PS4
- Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4
- Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5
- Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5
- Destruction AllStars | Lucid Games, PS5
- Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4
- Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5
- God of War | Santa Monica Studio, PS4
- Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4
- Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4
- Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4
- Infamous First Light | Sucker Punch, PS4
- Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4
- Knack | Japan Studio, PS4
- LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4
- LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4
- LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4
- Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5
- Matterfall |Housemarque, PS4
- MediEvil | Other Ocean, PS4
- Patapon Remastered | Japan Studio, PS4
- Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4
- Resogun | Housemarque, PS4
- Returnal | Housemarque, PS5
- Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4
- Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4
- The Last Guardian | Japan Studio, PS4
- The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4
- The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4
- Until Dawn | Supermassive Games, PS4
- Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4
- Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4
- Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4
- WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4
Üçüncü Parti Ortaklar
- Ashen | Annapurna Interactive,PS4
- Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, PS4/PS5
- Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4
- Celeste | Maddy Makes Games, PS4
- Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4
- Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5
- Dead Cells| Motion Twin, PS4
- Far Cry 3 Remaster | Ubisoft, PS4
- Far Cry 4 | Ubisoft, PS4
- Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4
- For Honor | Ubisoft, PS4
- Hollow Knight | Team Cherry, PS4
- Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5
- Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5
- Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4
- NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5
- Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4
- Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4
- Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4
- Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4
- South Park: The Fractured but Whole | Ubisoft, PS4
- The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5
- The Crew 2 | Ubisoft, PS4
- Tom Clancy’s The Division | Ubisoft, PS4
Klasik Oyunlar Kataloğu (PlayStation Plus Premium/Deluxe Plan)
PlayStation Plus Premium/Deluxe üyeleri, orijinal lansman sürümlerine kıyasla gelişmiş kare hızları ve daha yüksek kaliteli çözünürlük gösterecek bazı oyunlarla birlikte oynayacakları popüler klasik oyunlara sahip olacaklar. Seçkin orijinal PlayStation ve PSP klasik oyunları için üyeler, oyunları istedikleri zaman kaydetmelerine ve hatta oyunu baştan sarmalarına olanak tanıyan menülere sahip yeni bir kullanıcı arayüzünün keyfini çıkaracak.
Ayrıca orijinal PlayStation ve PSP neslinden belirli oyunların dijital sürümünü daha önce satın almış olan oyuncuların bu oyunları PS4 veya PS5'te oynamak için ayrı bir satın alma işlemi yapmaları veya PlayStation Plus'a kaydolmaları gerekmeyecek. Bu oyunlar PS4 ve PS5 için piyasaya sürüldüğünde oyuncular PlayStation Store'a gidebilir ve oyunun dijital versiyonuna zaten sahiplerse ücretsiz olarak indirebilirler. Bazı oyunlar ayrıca bireysel olarak satın alınabilecek.
Bunun yanı sıra PlayStation Plus Premium/Deluxe planına önceki konsol nesillerinden bazı yeniden düzenlenmiş klasikler eklenecek.
Klasik Oyunlar Kataloğu - PlayStation ve PSP
PlayStation Studios
- Ape Escape | Japan Studio, PlayStation
- Hot Shots Golf | Japan Studio, PlayStation
- I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, PlayStation
- Jumping Flash! | Japan Studio, PlayStation
- Syphon Filter | Bend Studio, PlayStation
- Super Stardust Portable | Housemarque, PSP
Üçüncü Parti Ortaklar
- Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation
- Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation
- Worms World Party | Team 17, PlayStation
- Worms Armageddon | Team17, PlayStation
Klasik Oyunlar Kataloğu - Remastered
PlayStation Studios
- Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4
- Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4
- Dark Cloud | Japan Studio, PS4
- Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4
- FantaVision | SIE, PS4
- Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4
- Jak II | Naughty Dog, PS4
- Jak 3| Naughty Dog, PS4
- Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4
- Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4
- Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4
- Siren | Japan Studio, PS4
- Wild Arms 3 | SIE, PS4
Üçüncü Parti Ortaklar
- Bioshock Remastered | 2K Games, PS4
- Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4
- Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4
- Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4
- LEGO Harry Potter Collection | WB Games, PS4
Orijinal PS3 Oyunları (PlayStation Premium Plan)
Yenilenmiş PlayStation Plus, PS4, PS5 ve PC üzerinde (akış yoluyla) oynamak için PS3 oyunları sunacak. Bunlar PS3 oyunlarının orijinal, yeniden düzenlenmemiş sürümleridir ve bulut akışının mevcut olduğu PlayStation Plus Premium üyeleri tarafından kullanılabilir.
PlayStation Studios
- Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3
- Demon’s Souls | From Software, PS3
- echochrome | Japan Studio, PS3
- Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, PS3
- Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, PS3
- Ico | Japan Studio, PS3
- Infamous | Sucker Punch, PS3
- Infamous 2 | Sucker Punch, PS3
- Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3
- LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3
- MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3
- MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3
- Puppeteer | Japan Studio, PS3
- rain | Japan Studio, PS3
- Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3
- Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3
- Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3
- Resistance 3 | Insomniac Games, PS3
- Super Stardust HD | Housemarque, PS3
- Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3
- When Vikings Attack | Clever Beans, PS3
Üçüncü Parti Ortaklar
- Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3
- Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3
- Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3
- Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3
- F.E.A.R. | WB Games, PS3
- Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3
- Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3
- Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, PS3
Zaman Sınırlı Oyun Denemeleri (PlayStation Premium/Deluxe Plan)
Zaman sınırlı oyun deneme avantajı, satın almadan önce belirli oyunları denemenizi sağlar. Tam oyunun deneme sürümünü indirdikten sonra çoğu oyun için iki saat kadar oynayabilirsiniz. Oyun süresi sayacı yalnızca siz oyundayken ilerler. Satın almaya karar vermeden önce oyunları denemek için harika bir yoldur ve oyunu satın alırsanız deneme süresindeki tüm kupalar ve oyun kaydetme verileri taşınır.
PlayStation Studios
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5
- Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5
Üçüncü Parti Ortaklar
- Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5
- Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5
- Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5
- WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5
Düzenli Olarak Eklenecek Yeni Oyunlar
PlayStation Plus oyun kataloğunda bulunan oyunlar zaman içinde yenilenmeye ve gelişmeye devam edecek, bu nedenle her zaman oynayacak yeni bir şeyler bulabileceksiniz.
PlayStation Plus Essential
PlayStation Plus Essential planı (ve her iki üst seviye) için her ayın ilk Salı günü, hizmete eklenen yeni PS4 ve PS5 oyunlarıyla (PlayStation Plus üyelerinin bugün aldıklarıyla aynı) aylık bir yenileme gerçekleşecek.
PlayStation Plus Extra ve Premium/Deluxe
PlayStation Plus Extra ve Premium/Deluxe planlarındaki yeni oyunlarla her ayın ortasında ek bir aylık yenileme yapılacaktır. Yenilenen oyun sayısı her ay değişecektir.
Yeni PlayStation Plus Sisteminin Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Xbox, Game Pass modeline geçtiğinden beri gerek PC gerekse konsol tarafında oyuncular tarafından büyük ilgi gördü. Ekonomik olarak da oyuncuları mutlu eden sistem, geniş oyun yelpazesiyle oyuncuların yüzlerce oyuna tek kütüphaneden erişmesini sağlıyordu.
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