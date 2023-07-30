Ubisoft+ Abonelik Fiyatı İndirime Girdi: Bu Fırsat Kaçmaz!

Bir kampanya kapsamında Ubisoft+ abonelik fiyatı önemli ölçüde düştü. Peki, kütüphanede bulunan oyunları ek ücret ödemeye gerek kalmadan oynayabileceğiniz abonelik hizmetinin fiyatı ne kadar oldu?

Piyasaya sürdüğü oyunlarla tüm dünyada büyük bir popülerlik elde eden Ubisoft tarafından kullanıma sunulan Ubisoft+ isimli abonelik hizmeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte söz konusu aboneliğin fiyatı belirli bir süreliğine ciddi ölçüde düştü.

Ubisoft+ Abonelik Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Oyunculara oldukça önemli bir fırsat sunan kampanya kapsamında bir aylık abonelik ücreti 179 TL'den 15 TL'ye düştü. Söz konusu kampanya 10 gün sonra sona erecek. Kampanyadan yararlanmak için belirlenen süre zarfında indirimli fiyattan abone olabilirsiniz.

Kampanyadan yararlanmak için Xbox mağazası üzerinden "Ubisoft+ - One Month Membership" sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Fiyat bilgisinin de yer aldığı "Katıl" butonuna tıklayıp ekrandaki talimatları uygulayarak söz konusu aboneliği alabilir ve kütüphanede yer alan oyunları oynamaya başlayabilirsiniz.

Ubisoft+ aboneliği ile beraber Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, The Division 4, Anno 1800, Far Cry 6, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint dahil olmak üzere 60'dan fazla oyunun yer aldığı kütüphaneye erişebilirsiniz.

Ubisoft+ olarak isimlendirilen abonelik sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.