Payday 3'ün Kapalı Beta Tarihi Belli Oldu: Kaydolmak İçin Elinizi Çabuk Tutun!

Geliştirici Starbreeze Studios ve yayıncı Deep Silver, yakında çıkacak olan co-op shooter Payday 3'ün kapalı beta testine gireceğini duyurdu.

Beta, PC ve Xbox Series X/S oyuncularına açık olacak ve 2 Ağustos'ta başlayıp 7 Ağustos'a kadar devam edecek. İlgilenen oyuncular resmî web sitesi, oyunun Steam mağaza sayfası veya Xbox Insider Hub uygulaması aracılığıyla kapalı betaya kaydolabilirler.

Payday 3 Kapalı Beta, 2-7 Ağustos Tarihlerinde Gerçekleşecek

Beta, Payday serisiyle özdeşleşen palyaço maskeli karakterlerden oluşan orijinal çeteyi (Dallas, Hoxton, Chains ve Wolf) içerecek. Oyuncular, küçük bir bankanın soyulmasını konu alan No Rest For The Wicked adlı klasik bir soygunda yer alabilecekler. Kapalı beta sırasında tüm zorluklar oynanabilir olacak ancak oyuncular 22 Infamy seviyesi ve 8 silah ilerleme seviyesi ile sınırlandırılacak.

Payday 3 kapalı beta testini denemeyi planlıyorsanız, oyunun bu ayın başlarında açıklanan PC gereksinimlerini aklınızda bulundurmanızda fayda var. Ayrıca oyunu tek başınıza oynamak isteseniz bile Payday 3'ün sürekli bir İnternet bağlantısı gerektireceğini de belirtmek gerekir.

Payday 3, 21 Eylül'de PC, PS5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek.

Peki sizin Payday 3'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.