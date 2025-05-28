Ubisoft+ Abonelik Sistemi Türkiye'de Açıldı: Fiyatı Ne Kadar?
Nvidia'nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce NOW'ın ülkemizdeki temsilcisi GAME+, Ubisoft oyunlarını görücüye çıkaracak olan Ubisoft+ servisini bünyesine kattı
Turkcell'in oyun platformu olan GAME+, ülkemizde bir ilke imza atarak Ubisoft+ abonelik sistemini oyuncuların beğenisine sundu. Kesenize uygun olabilecek üç farklı paketle satışa çıkan abonelik sistemi, Nvidia'nın GeForce NOW bulut oyun servisi çatısı altında toplanıyor.
Ubisoft+ Türkiye Fiyatı
Far Cry ve efsanevi seri Assassin's Creed'in yaratıcısı olan Ubisoft, bu servisiyle birlikte oyunlarını çıkar çıkmaz oynamanıza fırsat tanıyor. Yani oyunları çıktığı gibi oynayabiliyorsunuz.
Ancak bu servis, Nvidia GeForce NOW sistemine dahil olduğundan, dilerseniz Nvidia GeForce NOW ve Ubisoft+'ı tek bir paket halinde veya ayrı ayrı satın alma imkanınız da var.
Ubisoft+ Türkiye fiyatlandırması şöyle:
- Nvidia GeForce NOW ve Ubisoft+ Paketi: 499 TL/ay
- Ubisoft+ Classics: 139 TL/ay
- Ubisoft+ Premium: 299 TL/ay
Microsoft Xbox Üzerinde Aktifleştirildi
Dileyen kullanıcılar, Ubisoft hesabını Xbox ile bağlayarak da abonelik sistemini satın alabiliyor. Hesap bağlandıktan sonra aylık 299 TL ödeyerek Ubisoft+'ı edinebiliyorsunuz.
Ubisoft Plus; her ay ücretsiz puanlar ve ödüller vermekle kalmayıp, ayrıca Ubisoft oyunlarını da en üst paketleriyle birlikte edinebiliyorsunuz. Yani bütün genişleme paketleri, para vererek alabileceğiniz tüm eklentiler ve geliştirmelere tek bir fiyat ödeyerek sahip oluyorsunuz.
5.063 TL Değerindeki 8 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu
Eğlenceli zaman geçirilmesine yardım eden sekiz oyun kısa süreliğine bedava oldu. İşte bu oyunları ücretsiz oynamak için yapmanız gerekenler!