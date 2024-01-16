Ubisoft+'a Yeni Abonelik Seçenekleri Geliyor!

Bugün, Ubisoft+'ta Prince of Persia: The Lost Crown'un Erken Erişim lansmanının yanı sıra, Ubisoft abonelik planlarını yeniden adlandırıyor.

Ubisoft+ Multi-Access ve PC Access artık Ubisoft+ Premium olacak ve premium sürümler, aylık ödüller ve daha fazlasının yanı sıra ilk gün yeni sürümler ve uygun olduğunda erken erişim sunacak.

Ubisoft ayrıca Ubisoft+ Classics adı altında yeni bir teklif de sunuyor ve bu seçenek, popüler eski ve yeni oyunlarını bir arada harmanlıyor.

Yeni Ubisoft+ Abonelik Seçenekleri Neler Sunuyor?

Ubisoft+ Classics şu anda Far Cry 6, Rainbow Six Siege ve Watch Dogs: Legion gibi popüler oyunları içeriyor. Ubisoft, kataloğun zaman içinde büyüyeceğini ve PlayStation+ Extra ve PlayStation+ Premium Üyeleri için de dâhil edildiğini söyledi.

Ubisoft+ Premium ise, yeni çıkan oyunlara ilk günden erişim ve Prince of Persia: The Lost Crown gibi bazı durumlarda yeni çıkacak oyunlara erken erişim anlamına geliyor. Bu, premium sürümlere, DLC'ye ve aylık ödüllere erişebileceğiniz kapsamlı bir kataloğu deneyimleyebileceğiniz anlamına geliyor.

Yeni hizmetlerin Türkiye'de sunulup sunulmayacağı ve fiyatının ne kadarf olacağı şimdilik belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.