Ubisoft Oyunlarında Dev İndirim! Sepette Ekstra İndirim Sunan Kod da Var
Ubisoft oyunları için yeni kampanya başladı. Kampanya kapsamında Assassin's Creed serisinden Far Cry serisine kadar çok sayıda oyun indirime girdi.
Ubisoft Store'da kaçırılmaması gereken yeni bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Mirage ve daha pek çok yapım bulunuyor.
Uygun fiyat karşılığında oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 20 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Bu kampanyada ayrıca LEGEND kodu ile sepette esktra 250 TL indirim elde ediliyor. Bu kodun yalnızca belirli tutarın üzerindeki alışverişlerde geçerli olduğunu belirtelim.
Assassin's Creed Origins yüzde 85 oranında indirim ile birlikte 1.499 TL'den 224,85 TL'ye düştü. For Honor da yüzde 85 oranında indirime girdi. Orta Çağ'da geçen oyun kampanya kapsamında 749 TL yerine 112,35 TL'ye satılmaya başlandı.
Star Wars Outlaws yüzde 50 indirim ile 1.749 TL yerien 874,50 TL'ye satılıyor. Oyunun fiyatı LEGEND kodu ile birlikte 624,50 TL'ye düşüyor. Prince of Persia The Lost Crown 999 TL'den 499,50 TL'ye düştü. Bu oyun ise LEGEND kodu ile 249,50 TL'ye düşüyor.
İndirime Giren Ubisoft Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Assassin's Creed Origins
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Assassin's Creed Mirage
|1.249 TL
|499,60 TL
|%60
|Assassin's Creed Odyssey
|1.499 TL
|299,80 TL
|%80
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Assassin's Creed Unity
|749 TL
|187,25 TL
|%75
|For Honor
|749 TL
|112,35 TL
|%85
|Anno 1800
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|The Crew Motorfest
|1.749 TL
|524,70 TL
|%70
|Watch Dogs
|499 TL
|124,75 TL
|%75
|Watch Dogs 2
|1.249 TL
|187,35 TL
|%85
|Watch Dogs Legion
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|874,50 TL
|%50
|Far Cry 6
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Far Cry 5
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Far Cry Primal
|1.249 TL
|312,25 TL
|%75
|Far Cry 3
|499 TL
|124,75 TL
|%75
|Prince of Persia The Lost Crown
|999 TL
|499,50 TL
|%50
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.749 TL
|577,17 TL
|%67
|Rainbow Six Extraction
|999 TL
|249,75 TL
|%75
|Ghost Recon Wildlands Gold Edition
|1.749 TL
|349,80 TL
|%80
|Ghost Recon Breakpoint Deluxe Edition
|1.749 TL
|349,80 TL
|%80