Ubisoft Oyunlarında Dev İndirim! Sepette Ekstra İndirim Sunan Kod da Var

Ubisoft Store'da kaçırılmaması gereken yeni bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Mirage ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Uygun fiyat karşılığında oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 20 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Bu kampanyada ayrıca LEGEND kodu ile sepette esktra 250 TL indirim elde ediliyor. Bu kodun yalnızca belirli tutarın üzerindeki alışverişlerde geçerli olduğunu belirtelim.

Assassin's Creed Origins yüzde 85 oranında indirim ile birlikte 1.499 TL'den 224,85 TL'ye düştü. For Honor da yüzde 85 oranında indirime girdi. Orta Çağ'da geçen oyun kampanya kapsamında 749 TL yerine 112,35 TL'ye satılmaya başlandı.

Star Wars Outlaws yüzde 50 indirim ile 1.749 TL yerien 874,50 TL'ye satılıyor. Oyunun fiyatı LEGEND kodu ile birlikte 624,50 TL'ye düşüyor. Prince of Persia The Lost Crown 999 TL'den 499,50 TL'ye düştü. Bu oyun ise LEGEND kodu ile 249,50 TL'ye düşüyor.

İndirime Giren Ubisoft Oyunları