Bu Güncelleme Eski AMD Ekran Kartlarının Performansını Artırıyor

Yapay zekâ destekli görüntü yükseltme teknolojisi AMD FSR 4.1, 20 Ekim 2026'da çıkan sürücüyle Radeon RX 6000 ekran kartlarına geldi. Ücretsiz güncelleme, Ryzen işlemcili bazı dizüstü bilgisayarları ve el konsollarını da kapsıyor. Xbox Series X|S için desteğin yakında geleceğini söyleyen AMD, bir tarih vermedi.

FSR 4.1 Nedir, Hangi Ekran Kartlarına Geldi?

FSR (FidelityFX Super Resolution), oyunu daha düşük çözünürlükte çizip görüntüyü ekran çözünürlüğüne yükselterek kare hızını artıran AMD teknolojisi. 2025'te RX 9000 serisine özel olarak çıkan FSR 4, bu yükseltmeyi bir yapay zekâ modeliyle yapıyor. AMD'nin yeni Adrenalin Edition 26.10.1 sürücüsü, teknolojinin 4.1 sürümünü RX 6400'den RX 6950 XT'ye kadar bütün RX 6000 serisine açıyor.

Şirket RX 7000 serisi için hazırladığı INT8 (8 bitlik tam sayı) modelini RX 6000 kartlara göre optimize ettiğini söylüyor. FSR 4.1'i önce RX 9000'e, Temmuz 2026'da da RX 7000'e getiren şirket, RX 6000 desteğini 2027'nin başında vermeyi planlıyordu. Güncelleme bu hedeften aylar önce geldi. AMD aynı duyuruda FSR 4'e Vulkan desteği geleceğini ve FSR Frame Generation'da kare zamanlamasını iyileştirdiğini de açıkladı.

RX 6000 kart sahiplerinin FSR 4.1 için AMD'nin destek sitesinden Adrenalin Edition 26.10.1 sürücüsünü indirip kurması gerekiyor. Sürücü ücretsiz ve Türkiye'den de bölge kısıtı olmadan indirilebiliyor. Programın önceki sürümleri AMD Radeon Software Adrenalin Edition sayfasında bulunuyor. Ağustos 2026'da AMD ekran kartlarına zam geleceğinin gündeme gelmesinin ardından çıkan güncelleme, kartını değiştirmeyi düşünmeyenlere yeni bir özellik kazandırıyor.

Hangi Dizüstü Bilgisayarlar ve El Konsolları Destekleniyor?

Sürücü notlarındaki listede Ryzen AI Max 300 ve 400 ile Ryzen AI 9 300 ve 400 serisi işlemciler var. AMD bu işlemcilerin tümleşik grafik birimleri ve el konsolları için daha küçük, ayrı bir model geliştirdi. Ryzen AI 7 ve Ryzen AI 5 modelleri listede görünmüyor. AMD bu konuda bilgi vermedi.

El konsolu tarafında Ryzen Z2 Extreme, Ryzen AI Z2 Extreme ve Ryzen Z2 A işlemcili cihazlar listede. AMD'ye göre bu cihazlara güncellemeyi cihaz üreticileri getirecek ve takvim cihaza göre değişecek. Şirketin duyurusunda ASUS'un FSR 4.1'i ROG Xbox Ally X, ROG Flow Z13 ve TUF A14 modellerine getireceği yazıyor. Steam Deck listede yok.

FSR 4.1 Performansı Ne Kadar Düşürüyor?

AMD RX 6000 kartlar için bir performans rakamı paylaşmadı. Tom's Hardware'in RX 6900 XT ile Cyberpunk 2077'de, 4K çözünürlük ve Dengeli modda yaptığı kısa testte FSR 4.1'in bedeli yaklaşık yüzde 13 performans oldu. Yayın, görüntü daha temiz olduğu için Dengeli yerine Performans moduna inerek bu kaybın kapatılabileceğini de yazdı.

Yeni sürücü Call of Duty: Modern Warfare 4, Star Wars: Galactic Racer ve Final Fantasy Resonance için ilk gün desteği de getiriyor. AMD, RX 6000 ve üstü kartlarda Modern Warfare 4'te yaşanan takılma sorununu da giderdi. Sürücü notlarındaki bilinen sorunlar arasında, Windows 10'da kurulumdan sonra Smart Access Memory özelliğinin kapanabilmesi de var.

FSR 4.1 Xbox Series X|S'e Ne Zaman Gelecek?

AMD ve Microsoft, FSR 4.1'in Xbox Series X|S'e yakında geleceğini söyledi ama bir tarih vermedi. Duyuru videosunda konuşan Xbox'ın baş teknoloji sorumlusu Scott Van Vliet, teknolojiyi AMD ile yakın çalışarak optimize ettiklerini ve bunun geliştiricilere performans ile görüntü kalitesi için yeni bir imkan sunacağını söyledi.

Konsolda FSR 4.1 her oyuna kendiliğinden gelmeyecek. Özelliği oyununa eklemek geliştiriciye kalacak. Thurrott'a göre Microsoft, FSR'nin önceki sürümlerini de Xbox geliştirme kitine ekleyip kullanımını geliştiricilere bırakmıştı. Van Vliet, yeni nesil Xbox konsolu Project Helix'in, AMD ile Mart 2026'daki GDC'de duyurulan FSR Diamond teknolojisini kullanacağını da hatırlattı. Tom's Hardware'e göre Xbox sahipleri, FSR 4.1 için oyun güncellemelerinin yanı sıra Microsoft'un sistem tarafındaki güncellemesini de bekleyecek.

Rakip tarafta Sony, 1 Ekim 2026'da temel PS5 için QSSR (Quick Spectral Super Resolution) adlı yükseltme teknolojisini ayrıntılandırdı. Marvel's Wolverine ve Ghost of Yōtei, QSSR desteğini aynı gün yayımlanan güncellemelerle aldı. Sony, PS5 Pro için de Şubat 2026'da yeni nesil PSSR teknolojisini duyurmuştu.

Editörün Yorumu

RX 6000 serisi bir kart kullanıyor olsam bu sürücüyü bekletmeden kurardım. Yüzde 13'lük bedel bir alt kalite moduna inerek kapanabiliyor ve bu kartlar 1440p'de bir süre daha rahat idare edebilir. PC için bu kadar net konuşabiliyorum ama Xbox tarafında beklentim düşük: FSR 4.1'i oyuna eklemek geliştiriciye kalıyor ve güncelleme almayan eski oyunların bundan yararlanmasını beklemiyorum.