Far Cry, Assassin's Creed ve Dahası! Popüler Oyunlar İndirime Girdi

Günümüzde dijital oyun denince akla ilk olarak Steam ve Epic Games Store geliyor olsa da Ubisoft'un kendi platformu Ubisoft Store da bu rekabette yer alıyor. Son olarak şirket, Kara Cuma dönemine özel büyük bir indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda Ubisoft imzalı popüler oyunlar düşen fiyatlarıyla oyuncuların karşısına çıktı. İşte indirimli fiyat listesi...

Ubisoft Store'da Kara Cuma İndirimleri Başladı

Kampanya kapsamında Assassin's Creed Valhalla, 1.499 TL’den 299,80 TL’ye düştü. Yılın merakla beklenen oyunlarından Star Wars Outlaws ise 1.749 TL yerine 524,70 TL’ye alınabiliyor. Serinin yeni oyunu Assassin's Creed Shadows da 1.749 TL’den 1.049 TL’ye düşmüş durumda.

İndirimler Far Cry serisini de kapsıyor. Far Cry 4’ün fiyatı 749 TL’den 112,35 TL’ye, Far Cry 6 1.499 TL’den 299,80 TL’ye, Far Cry 5 ise 1.499 TL’den 224,85 TL’ye indi. Ayrıca bir diğer sevilen oyun Watch Dogs 2'nin fiyat etiketi 1.249 TL yerine 124,90 TL ile güncellendi.

İndirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 299,80 TL (-80%) Star Wars Outlaws 1.749 TL 524,70 TL (-70%) Assassin's Creed Shadows 1.749 TL 1.049 TL (-40%) Far Cry 4 749 TL 112,35 TL (-85%) Far Cry 6 1.499 TL 299,80 TL (-80%) Far Cry 5 1.499 TL 224,85 TL (-85%) Assassin's Creed Odyssey 1.499 TL 224,85 TL (-85%) Assassin's Creed Mirage 1.249 TL 374,70 TL (-70%) The Crew Motorfest 1.749 TL 349,80 TL (-80%) Watch Dogs 2 1.249 TL 124,90 TL (-90%) Skull and Bones 869 TL 173,80 TL (-80%)

Kampanya 2 Aralık'a kadar sürecek.