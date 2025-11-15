Far Cry, Assassin's Creed ve Dahası! Popüler Oyunlar İndirime Girdi
Ubisoft'un dijital oyun mağazası Ubisoft Store'da Kara Cuma indirimleri başladı. Bu kapsamda birçok popüler yapım düşük fiyatla buluştu. İşte fiyat listesi!
Günümüzde dijital oyun denince akla ilk olarak Steam ve Epic Games Store geliyor olsa da Ubisoft'un kendi platformu Ubisoft Store da bu rekabette yer alıyor. Son olarak şirket, Kara Cuma dönemine özel büyük bir indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda Ubisoft imzalı popüler oyunlar düşen fiyatlarıyla oyuncuların karşısına çıktı. İşte indirimli fiyat listesi...
Ubisoft Store'da Kara Cuma İndirimleri Başladı
Kampanya kapsamında Assassin's Creed Valhalla, 1.499 TL’den 299,80 TL’ye düştü. Yılın merakla beklenen oyunlarından Star Wars Outlaws ise 1.749 TL yerine 524,70 TL’ye alınabiliyor. Serinin yeni oyunu Assassin's Creed Shadows da 1.749 TL’den 1.049 TL’ye düşmüş durumda.
İndirimler Far Cry serisini de kapsıyor. Far Cry 4’ün fiyatı 749 TL’den 112,35 TL’ye, Far Cry 6 1.499 TL’den 299,80 TL’ye, Far Cry 5 ise 1.499 TL’den 224,85 TL’ye indi. Ayrıca bir diğer sevilen oyun Watch Dogs 2'nin fiyat etiketi 1.249 TL yerine 124,90 TL ile güncellendi.
İndirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|299,80 TL (-80%)
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|524,70 TL (-70%)
|Assassin's Creed Shadows
|1.749 TL
|1.049 TL (-40%)
|Far Cry 4
|749 TL
|112,35 TL (-85%)
|Far Cry 6
|1.499 TL
|299,80 TL (-80%)
|Far Cry 5
|1.499 TL
|224,85 TL (-85%)
|Assassin's Creed Odyssey
|1.499 TL
|224,85 TL (-85%)
|Assassin's Creed Mirage
|1.249 TL
|374,70 TL (-70%)
|The Crew Motorfest
|1.749 TL
|349,80 TL (-80%)
|Watch Dogs 2
|1.249 TL
|124,90 TL (-90%)
|Skull and Bones
|869 TL
|173,80 TL (-80%)
Kampanya 2 Aralık'a kadar sürecek.