Çok Sevilen Oyunlarda %94'e Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de Hayvan Festivali başladı. Bununla birlikte maceradan platforma RPG'den stratejiye kadar çeşitli türlerde oyunlar indirime girdi. Bunlar arasında Orwell's Animal Farm ve Worms Ultimate Mayhem dahil olmak üzere çok sayıda yapım bulunuyor.

Steam'de Hayvan Festivali Başladı

Platform ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Toki Tori 2+, Steam'de yüzde 94 oranında indirime girdi. Two Tribes tarafından geliştirilen oyun 7.99 dolar (337 TL) yerine 47 sent (19 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Hayvan Festivali kampanyası 17 Kasım saat 21.00'de sona erecek.

George Orwell'ın Animal Farm (Hayvan Çiftliği) isimli kitabından uyarlanan Orwell's Animal Farm yüzde 90 oranında indirime girdi. Nerial tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 9.99 dolardan (421 TL) 99 sente (41 TL) düştü. 2020 yılında iyasaya sürülen oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "Çoğunlukla olumlu" durumda.

Valhalla Cats tarafından geliştirilen The Purring Quest yüzde 90 oranında indirime girdi. İki boyutlu platform oyunu 5.79 dolar (244 TL) yerine 57 sent (24 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2015 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'de bütün incelemeleri "Çok olumlu" şeklinde. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Big Blue Bubble tarafından geliştirilen Little Friends: Puppy Island yüzde 90 oranında indirime girdi. 2023 yılının haziran ayında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 19.99 dolardan (844 TL) 1.99 dolara (84 TL) düştü. Tek oyunculu moda sahip olan yapımın bütün incelemeleri "Çok olumlu" durumda.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar