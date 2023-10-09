Ubisoft'tan Sevindiren Haber: The Crew Motorfest Ücretsiz Oluyor!

The Crew Motorfest oyunu Ubisoft Ivory Tower tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S için yayınlanan bir 2023 yarış video oyunudur.

2018 yapımı The Crew 2'nin devamı ve The Crew serisinin üçüncü oyunudur ve 14 Eylül 2023'te piyasaya sürülmüştür. Piyasaya sürüldüğünde, oyunun tamamını belirli bir zaman dilimi içinde beş saate kadar oynamak ücretsizdi. Şimdi aynı durum geri geliyor.

5 Saat Ücretsiz Oyun Hakkı

10-20 Ekim 2023 tarihleri arasında yarış oyununu indirip beş saat boyunca oynayabilecek ve neler sunabileceğini görebileceksiniz. Daha sonra oyunu satın almaya karar verirseniz ilerlemeniz aktarılacaktır.

Ubisoft bu girişimi indirimli fiyat etiketiyle eşleştiriyor. PS Store'da oyunun standart sürümü yüzde 20 indirimli olacak, Gold ve Ultimate sürümlerinde ise yüzde 15 indirimden yararlanabileceksiniz.

Oyuncular sindirilebilir yapısı, çok daha iyileştirilmiş kullanımı ve daha odaklanmış haritası sayesinde serinin en iyi oyununun Motorfest olduğunu düşünüyorlar.

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