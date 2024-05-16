Ubisoft, Oyuncuları Üzen Bir Karar Aldı: The Division Heartland Rafa mı Kalkıyor?

Ubisoft'un popüler oyunlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen şirket, bu kez hayranlarını üzecek bir karar aldı. Division Heartland oyunu iptal edildi.

Ubisoft, dikkatlice değerlendirilmiş bir karar olarak nitelendirdiği bu adımıyla geliştirici Red Storm'u, XDefiant ve Rainbow Six oyunlarına yönlendirdi.

Ubisoft, The Division Heartland'in Geliştirmesini Niye Durdu?

Ubisoft, The Division Heartland'in geliştirilmesinin durdurulduğunu açıklarken, kaynakların XDefiant ve Rainbow Six gibi daha büyük fırsatlar için yeniden dağıtıldığı, 2023/2024 tam yıl kazanç raporunda belirtildi.

Ubisoft'un IGN'e verdiği röportajında konuyla ilgili vurgulanan nokta şu oldu: "Titiz bir değerlendirmenin ardından, Tom Clancy's The Division Heartland'in geliştirilmesini hemen durdurma kararı aldık. Şimdi, Red Storm Entertainment stüdyomuzdaki yetenekli ekip üyelerini XDefiant ve Rainbow Six gibi yeni projelerimize odaklanmaları için desteklemek önceliğimizdir."

İlk olarak 2021'de duyurulan The Division Heartland, düzinelerce oyuncuyu bir araya getiren ve PvEvP'ye odaklanan iki moduyla dikkat çeken bir yan üründü. Oyun, geçen Kasım ayında Tayvan'da derecelendirildi ve zaman içinde yeni sinematik girişler ve derinlemesine oynanış güncellemeleriyle oyuncuları cezbetmeye devam etti.

Maalesef, bir dizi gecikmeyle karşılaşacak ve belirsiz bir çıkış tarihi olmayacak. Ancak, Massive Entertainment'ın Tom Clancy's The Division 3 ve The Division Resurgence için çalışmaları devam ettiği için, serinin iptali sonun başlangıcı değil.