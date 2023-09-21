Ubisoft Duyurdu: Tom Clancy's The Divison 3 Geliştiriliyor!

Ubisoft, Tom Clancy's The Division 3'ün şu anda Massive Entertainment'ta geliştirilmekte olduğunu doğruladı.

Şu anda Star Wars Outlaws ve Avatar: Frontiers of Pandora üzerinde çalışan İsveç stüdyosu, The Division 1 ve 2'nin orijinal geliştiricisidir. Ubisoft, Massive'in şu anda serinin üçüncü oyunu için bir ekip kurduğunu söyledi.

The Division Serisinin Baş Yapımcısı Değişti

Star Wars Outlaws kreatif direktörü Julian Gerighty, tüm oyunlarda yaklaşık 40 milyon oyuncuya sahip The Division serisinin baş yapımcısı oldu. Gerighty artık The Division 3 de dahil olmak üzere tüm The Division oyunlarını ve ürünlerini denetleyecek.

Gerighty bu role girerken odaklandığı temel konulardan birinin, Tom Clancy's The Division 2 için bir ekip oluştururken Tom Clancy's The Division 2'nin iyi bir şekilde desteklenmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Gerighty, "40 milyondan fazla oyuncumuz olabilir, ancak The Division hala imtiyazının ilk yıllarında. Anlatılacak çok fazla inanılmaz hikaye, keşfedilecek yerler ve korunacak çok fazla insan var." dedi.

Şöyle devam etti: "Bunu Tom Clancy's The Division'ın son teknoloji görselleri, inanılmaz oynanışı ve oyunculara bu deneyimi başka hiçbir yerde elde edemeyeceklerine dair söz vererek ve ardındanTom Clancy's The Division 2 ile sağladığımızı düşünüyorum. Bu, iyileştirmeyle ilgili, kalite çıtasını sürekli olarak ileri itmekle ilgili.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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