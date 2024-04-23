Şok İddia: Ubisoft, Sevilen Oyun Serisinin Fişini Çekti, Devam Oyunları İptal Edildi!

Ubisoft kuşkusuz dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri. Özellikle Assassin's Creed serisi ile dikkatleri üzerine çeken şirket, buna ek olarak aralarında Far Cry'ın da olduğu pek çok farklı markaya sahip ve neredeyse her yıl satış rekorları kıran işler ortaya çıkarıyor. Ancak iş bu markaları yönetmeye geldiğinde Ubisoft'un pek de başarılı olduğu söylenemez.

Söz konusu oyunlar genellikle ticari anlamda başarılı olsa da teknik ve genel oyun dizaynı açısından en kibar haliyle "yetersiz" kalıyor. Her yıl çıkan bir önceki yılın aynısı tasarım ile oynanış mekanikleri, büyük ama içi boş açık dünya ve yirmi yıl öncenin teknolojisi gibi hissettiren yapay zaka gibi etmenler, Ubisoft oyunlarının marka değerine ciddi zarar veriyor.

Her ne kadar Assassin's Creed serisi bu durumdan sadece eleştirilerle kurtulsa da diğer daha az markalar o kadar da şanslı değil. Son ortaya çıkan iddialara göre Ubisoft, bir süredir sessiz olan Watch Dogs serisinin fiişini çekmeye hazırlanıyor. Serinin üzerinde çalışılan devam ve Battle Royale türündeki oyunları iptal edildi. İşte ayrıntılar...

Ubisoft, Watch Dogs Serinin Bitirme Kararı Aldı

Watch Dogs serisi Ubisoft tarafından ilk olarak 2012'de duyuruldu. O zamanlar modern dünyada geçen açık dünya yapısı nedeniyle oyun pek çok kişi tarafından "yeni GTA" olarak anıldı. Üstelik Ubisoft tarafından E3 2012'de gösterilen video da iddiaları doğrular nitelikteydi.

Harika grafikler, gerçekten canlı hissettiren açık dünya ve vaadedilen mekaniklerle oyun adeta gerçek değil gibiydi. Ki aslında gerçek de değildi. Oyun 2014'te yayınlandığında E3 videosundan oldukça farklıydı ve insanlar Ubisoft'u adeta "dolandırıcılık" ile suçladı.

Ancak Watch Dogs serisi yine de iyi satış rakamlarına ulaşarakl potansiyelini gösterdi ve Ubisoft'u devam oyunları için teşvik etti. Şirket 2016'da Watch Dogs 2 ve 2020'de Watch Dogs: Legion ile karşımıza çıktı. Ancak bu oyunlar da geliştiricinin "suyunu sıkma" stratejisi nedeniyle beklenileni veremedi.

Ne yazık ki alınan bu kötü kararlar bir zamanlarki potansiyeli ne kadar yüksek olursa olsun Watch Dogs serisinin sonunu getirdi. Sık sık oyun endüstrisinden paylaştığı sızıntılarla gündeme gelen xj0nathan, kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda "Watch Dogs serisi öldü" ifadelerine yer verdi.

İddialara göre Ubisoft özellikle de Legion'un ticari başarısızlığı nedeniyle seriye devam etmeme ve kaynaklarını Assassin's Creed gibi şirkete başarı getiren projelere harcamaya kararı aldı. Elbette ki bu resmi bir açıklama değil. Bu nedenle sızıntılar gerçeği yansıtmayabilir.

Ancak büyük ihtimaller şirket yakın zamanda resmi duyuru yapacaktır. Yine de eğer bir Watch Dogs serisi tutkunuysanız üzülmenize gerek yok. Ubisoft ticari olarak daha az sorun yaşadığı bir dönemde elbette yeni bir oyun için kolları sıvayabilir. Ancak şirketin içerisinde bulunduğu ticari çıkmazda bu şimdilik zor duruyor.