Ubisoft'tan XDefiant'ı Erteleme Kararı: Oyuncuları Ne Bekliyor!

Ubisoft, son halka açık test oturumunun ardından XDefiant adlı ücretsiz oynanabilen birinci şahıs nişancı oyununun yayınını bir kez daha erteledi. Oyunun geliştirme ekibi, beta sürümünün oyun deneyiminde ele alınması gereken bazı sorunları gün yüzüne çıkardığını belirtiyor.

Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "XDefiant'ı inşa ederken yanımızda durmaya devam eden herkese teşekkür ederiz" deniyor. "PTS (Public Test Session) bize oyunun hızlı tempolu ateşli çatışmalarını, özel haritalarını, amaç odaklı oyun modlarını ve ikonik Fraksiyon kadrosunu beğendiğinizi gösterdi."

Peki Çıkış Tarihi Ne Zamana Ertelendi?

Ubisoft, XDefiant'ın Preseason'unun ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih vermedi ancak geliştirme ekibinin sorunları ele almak ve oyunu en iyi arcade nişancı oyunu yapma hedefine ulaştırmak için çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Haziran ayında Ubisoft, XDefiant'ın yazın sonlarında piyasaya sürülmesinin beklendiğini, 21-23 Haziran tarihlerinde son bir 'açık oturum' gerçekleştirileceğini ve bunun ardından oyunun yayınlanacağını belirtmişti.

Eylül ayına gelindiğinde, bu yaz penceresinin kaçırılacağı açıkken, yönetici yapımcı Mark Rubin, oyunun Microsoft ve Sony'nin konsol sertifikasyon testlerinde başarısız olması nedeniyle muhtemelen Ekim'de geleceğini belirtmişti.

Bu son gecikme, önerilen bir sürüm aralığı sunmuyor, yani bunun kısa bir aksaklık mı yoksa çözülmesi daha uzun bir süreç gerektirecek bir şey mi olduğu henüz belli değil.

XDefiant oyunu, farklı Ubisoft oyun serilerinden beş farklı Fraksiyon içerecek: Libertad (Far Cry), Phantoms (Ghost Recon), Echelon (Splinter Cell), Cleaners (The Division) ve DedSec (Watch Dogs).

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