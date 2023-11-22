Elon Musk'a Tepkiler Sürüyor: Ubisoft, Artık X'e Reklam Vermeyecek!

Sosyal medyada antisemitik bir paylaşımı desteklemesinin ardından Elon Musk'a tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu sebeple bazı şirketler X'e reklam desteği vermekten vazgeçti. Onların arasına ünlü oyun şirketi Ubisoft da katıldı.

Oyun Reklamları Veriyordu!

Elon Musk, X'te “batılı Yahudi nüfusun ülkelerine akın eden azınlık ordularının kendilerinden pek de hoşlanmadığının rahatsız edici bir şekilde farkına vardığını” söyleyen bir kullanıcının paylaşımına "Asıl gerçeği söylediniz." şeklinde bir cevap vermişti.

Musk'ın antisemitik paylaşıma destek vermesinin ardından Apple, IBM, Disney ve Paramount ve Warner Bros gibi ünlü şirketler X'e reklam vermeyi durdurmuştu. Hatta Facebook kurucu ortağı ve Asana CEO'su Dustin Moskovitz, Musk'ı istifaya çağırmıştı.

Yeni gelen habere göre dünyanın önde gelen oyun şirketlerinden olan Ubisoft da X'e reklam vermeyi durduyor. Platforma Assassin’s Creed gibi sevilen oyun serileri için reklam veren şirket, kararının nedenini tam olarak açıklamadı.

Ancak son yaşananlar Ubisoft'un da diğer şirketlerle aynı nedenden dolayı böyle bir karar aldığına işaret ediyor.

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