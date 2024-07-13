Ubisoft Yaz İndirimleri Başladı: Birbirinden Popüler Oyunlarda Dev İndirimler!
Ubisoft, birbirinden popüler oyunlarıyla Ubisoft yaz indirimleri dönemini başlattı. İşte indirimlerde dikkat çeken oyunlar!
Oyuncuların büyük çoğunluğu oyun oynamak için Steam ve Epic Games'i tercih etse de Ubisoft'un popüler oyunları kendi platformu Ubisoft Connect'te çok daha uygun fiyatlara alınabiliyor ve bugün Ubisoft merakla beklenen yaz indirimlerinin başladığını duyurdu.
Steam'in de TL desteğini çekmesiyle birlikte TL ile satış yapan platform sayısı artık bir elin parmağını geçmiyor. Özellikle bölgesel fiyatlandırma konusunda da takdir edilen firma Ubisoft, Türk oyuncuların uygun fiyatlara oyunlara ulaşmasını sağlıyor.
Ubisoft'un 25 Temmuz'da biteceğini açıkladığı yaz indirimleri kapsamında yeni çıkan bir dizi oyun da indirimde. Far Cry serisinin en son oyunu olan Far Cry 6, 999 TL yerine %90 indirimle 99,90 TL'ye düşmüş durumda. Üstelik UBISOFT20 kodunu kullanarak mevcut indirimlerin yanında %20 indirim daha elde etmeniz mümkün.
Ubisoft Yaz İndirimlerinde Dikkat Çeken Oyunlar
- Assassin's Creed Mirage - %50 indirimle
849 TLyerine 424,50 TL
- Assassin's Creed Unity - %80 indirimle -
499 TLyerine 99,80 TL
- Avatar: Frontiers of Pandora - %50 indirimle
1.199 TLyerine 599,50 TL
- The Crew Motorfest - %60 indirimle
1.199 TLyerine 479,60 TL
- Assassin's Creed Odyssey - %90 indirimle
999 TLyerine 99,90 TL
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege - %60 indirimle
339 TLyerine 135,60 TL
- Tom Clancy's The Division 2 - %75 indirimle
999 TLyerine 249,75 TL
- Assassin's Creed Valhalla - %80 indirimle
999 TLyerine 199,80 TL
- Far Cry New Dawn - %90 indirimle
749 TLyerine 74,90 TL
- Far Cry 6 - %90 indirimle
999 TLyerine 99,90 TL
Ubisoft yaz indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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Peki sizin Ubisoft yaz indirimlerinden ilginizi çeken oyunlar hangileri? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.