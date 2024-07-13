Ubisoft Yaz İndirimleri Başladı: Birbirinden Popüler Oyunlarda Dev İndirimler!

Oyuncuların büyük çoğunluğu oyun oynamak için Steam ve Epic Games'i tercih etse de Ubisoft'un popüler oyunları kendi platformu Ubisoft Connect'te çok daha uygun fiyatlara alınabiliyor ve bugün Ubisoft merakla beklenen yaz indirimlerinin başladığını duyurdu.

Steam'in de TL desteğini çekmesiyle birlikte TL ile satış yapan platform sayısı artık bir elin parmağını geçmiyor. Özellikle bölgesel fiyatlandırma konusunda da takdir edilen firma Ubisoft, Türk oyuncuların uygun fiyatlara oyunlara ulaşmasını sağlıyor.

Ubisoft'un 25 Temmuz'da biteceğini açıkladığı yaz indirimleri kapsamında yeni çıkan bir dizi oyun da indirimde. Far Cry serisinin en son oyunu olan Far Cry 6, 999 TL yerine %90 indirimle 99,90 TL'ye düşmüş durumda. Üstelik UBISOFT20 kodunu kullanarak mevcut indirimlerin yanında %20 indirim daha elde etmeniz mümkün.

Ubisoft Yaz İndirimlerinde Dikkat Çeken Oyunlar

Assassin's Creed Mirage - %50 indirimle 849 TL yerine 424,50 TL

yerine 424,50 TL Assassin's Creed Unity - %80 indirimle - 499 TL yerine 99,80 TL

yerine 99,80 TL Avatar: Frontiers of Pandora - %50 indirimle 1.199 TL yerine 599,50 TL

yerine 599,50 TL The Crew Motorfest - %60 indirimle 1.199 TL yerine 479,60 TL

yerine 479,60 TL Assassin's Creed Odyssey - %90 indirimle 999 TL yerine 99,90 TL

yerine 99,90 TL Tom Clancy's Rainbow Six Siege - %60 indirimle 339 TL yerine 135,60 TL

yerine 135,60 TL Tom Clancy's The Division 2 - %75 indirimle 999 TL yerine 249,75 TL

yerine 249,75 TL Assassin's Creed Valhalla - %80 indirimle 999 TL yerine 199,80 TL

yerine 199,80 TL Far Cry New Dawn - %90 indirimle 749 TL yerine 74,90 TL

yerine 74,90 TL Far Cry 6 - %90 indirimle 999 TL yerine 99,90 TL

Ubisoft yaz indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Peki sizin Ubisoft yaz indirimlerinden ilginizi çeken oyunlar hangileri? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.