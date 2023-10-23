Ubisoft'tan Yeni Far Cry Oyunu Geliyor: Peki Nasıl Olacak?

Ubisoft Toronto'da Far Cry'ı temel alan yeni bir çok oyunculu oyun geliştiriliyor.

Söylentinin kaynağı olan Tom Henderson, oyunun kapsamının yıllar içinde birkaç kez değiştiğini ve sonunda Escape from Tarkov ve Hunt: Showdown tarafından popüler hâle getirilen çıkarma tabanlı nişancı olması yönünde karara varıldığını söylüyor. Oyunun Alaska'nın Alashnica adlı kurgusal bir bölgede geçmesi bekleniyor.

Oyuncuların tıpkı oyunun muadillerinde olduğu gibi her türlü şeyi yapmak için kaynakları toplamaları gerekecek. Derileri için hayvan avlamaları, tıbbi ürünler yapmak için bitki toplamaları, silah oluşturmak için silah parçaları bulmaları vb. gerekecek.

Oyunda yer alacak bir sığınak ise oyuncuların tüm ganimetlerini güvenle saklayabilecekleri operasyon üssü olacak.

Çıkarma Tabanlı Yeni Far Cry Oyunu Geliyor

Herhangi bir çıkarma tabanlı nişancı oyununda olduğu gibi bu Far Cry spin-off'unda da ilerleme, oyuncuların ganimet elde etmesini, seviye atlamasını ve yeni avantajlar elde etmesini gerektirecek.

En dikkat çeken değişiklik olarak ise oyunda bir tür kalıcı ölüm özelliği uygulanacak. Karakteriniz öldüğünde, seviye ve avantajlar açısından o noktaya kadar edindikleri her şey, üzerlerinde bulunan teçhizatla birlikte yok olacak. Oyuncuların saklayabileceği tek şey sığınaktaki ganimetleri olacak.

Henderson, Alfa testlerinin 2024'ün ilk yarısında başlayabileceğini ve lansmanın 2025 yılı olarak belirlendiğini belirtiyor.

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