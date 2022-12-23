Üç Boyutlu Baskı ile Göz Dokusu Üretildi

Son dönemde pek çok uzva destek amaçlı üretimlerin üç boyutlu baskılar kullanılarak gerçekleştirilebildiğini görmüştük. Yeni gelişme ise âdeta çığır açan cinsten. İnsanların kör olmasını engellemeye yönelik çalışmalardan bir yenisi, üç boyutlu baskılar sayesinde göz dokusu yazdırmayı içeriyor.

Hastaların kök hücreleri ve üç boyutlu biyobaskı araçlarının kullanılmasıyla elde edilen bu göz dokuları sayesinde ışık algılayıcı reseptörlere yardım eden göz dokularının yerleri doldurulabiliyor. Bu sayede ileride benzer sorun yaşayan hastalara yeni tedavi seçenekleri de oluşturulabiliyor.

Göz Rahatsızlıklarındaki Tedavi Seçenekleri Artıyor

İnsanların kör olmasına neden olabilecek dejeneratif göz rahatsızlıkları artık bu ve benzeri baskılar sayesinde tedavi edilebilecek. Yaşa bağlı dejenerasyonlar sonrası görme konusunda problem yaşayan insanlar için artık önlerinde daha çeşitli çözüm seçenekleri bulunacak.

Özellikle son yıllarda artan üç boyutlu baskı ile gerçekleşen biyomedikal uygulamalar, bu yeni gelişmeyle göz rahatsızlıkları ve araştırmalarını da kapsamaya başladı. Araştırmacılar bu tedavi yöntemlerini standart hâline getirmeden önce süreci bazı test ve incelemelere daha tabii tutacaklar. Bilim insanları gelecekte çeşitli hücre tiplerinde ve biyomateryallerde bu ve benzeri anatomik doku üretimini gerçekleştirebilmeyi amaçlıyor.

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