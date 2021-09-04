THY ve Pegasus'tan Uyarı: Uçaklarda PCR Testi Zorunlu mu Oldu?

Uçaklarda PCR testi zorunlu hale mi getirildi? Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus, yolculara yönelik yeni bir uyarıda bulundu. Uyarıda yeni tip koronavirüs aşısı olmayan yolcuların negatif test sonucuna sahip olması zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Uçaklarda PCR Testi Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

Türk Hava Yolları tarafından yolculara yönelik yapılan açıklamaya göre 6 Eylül tarihinden itibaren iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculardan negatif test sonucuna sahip olma şartının karşılamasının isteneceği ifade edildi.

Sözcü tarafından aktarılan bilgilere göre THY'nin açıklamasında şu sözler yer aldı:

"İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır."

Yolcunun uçuşa kabul kriterlerine uygunluğunun sorgulanabilmesi için paylaşım onayının verilmesi gerektiğini belirten THY, "Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir" dedi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bu bilgiler check-in'de Sağlık Bakanlığından online kontrol edileceği için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.

Ekşi'nin aktarmış olduğu bilgilere göre 6 Eylül'de genelge kapsamında iç hatlarda başlayacak aşı, bağışıklık ya da PCR sonucu gösterme zorunluluğu 18 yaş ve üstü yolcular için geçerli olacak. Aşı için gereklilikler şunlardan oluşuyor:

İki doz BioNTech veya Sinovac aşısı olmak,

Aşı olunmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş olması.

Bağışıklık için gerekliliklerse şu şekilde:

Hastalığı geçirmiş olmak,

Karantina süresini tamamlamış olmak,

Hastalığın atlatılmasının üzerinden 180 gün geçmiş olması.

Pegasus da Türk Hava Yolları gibi yolcuları alınan yeni tedbirler hakkında uyardı. Pegasus, 6 Eylül tarihinden itibaren yurt içi uçuşları olan bütün yolculara yönelik açıklamasında 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda iç hatlarda seyahat edecek bütün yolcuların aşı belgesi ya da PCR testi sonucunu bildirmesi gerektiğine yer verdi.

Havayolu şirketi Pegasus da gerekli izinlerin verilmesi gerektiğine dikkat çekerek bu tarihten önce bütün yolcuların HES uygulamasındaki gerekli izinlerin verildiğinden emin olunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti ve check-in aşamasında yolcu bilgilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak kontrol edileceğini söyledi.