Dünyanın İlk Uçan Araba ve Drone Havalimanı Onaylandı

İngiltere'de uçan araba ve drone havalimanı kuruluyor. Air-One olarak adlandırılan bu havalimanı, Urban Air Port ve Hyundai arasındaki iş birliğinin bir parçası olarak onay almayı başardı. Uçan araba, hava taksisi veya drone iniş pistine konabilecek.

Uçan arabalar, hava taksileri ve otonom teslimat drone'ları yakında yollarımıza ve gökyüzümüze gelecek gibi gözüküyor.

İngiliz firması Urban Air Port ve Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin anlaşması dahilinde dünyanın ilk pop-up mobil havalimanı onaylandı. İngiltere'nin West Midlands bölgesinin Coventry şehrinde kurulması planlanan havalimanı, yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak.

Air-One olarak adlandırılan havalimanı birkaç ay içinde çalışmaya başlayacak ve şimdiye kadarki en küçük havalimanı olacak. Ultra kompakt boyutlarda tasarlanmasından dolayı elektrikli hava taksilerinin ve insansız hava araçlarının pillerini şarj eden bir istasyon görevi görecek.

Tasarımcılar bu şekilde kurulacak geçici alanların "tıkanıklığı, hava kirliliğini azaltmaya ve sıfır karbonlu bir geleceğe katkıda bulunmaya" yardımcı olacağını söylüyor.

Coventry Belediye Meclisi milletvekilleri, Ricoh Arena'nın yanında yer alacak sıfır emisyonlu havalimanı için önerileri desteklediler ve proje 1,2 milyon sterlinlik bir hükümet hibesi almayı başardı.

İngiltere'de uçan araba ve drone havalimanı kuruluyor

Air-One havaalanı 14 metre çapında bir iniş pistine sahip. Bu, geleneksel bir helikopter pistinden daha büyük, yani helikopterleri ve herhangi bir eVTOL aracını barındırabileceği anlamına geliyor.

Hazırlanması sadece günler sürmesi sayesinde havalimanının kolayca sökülüp alternatif alanlara taşınması da mümkün olacak.

Hyundai, bir yıl önce Uber ile işbirliği içinde tasarlanan S-A1 adlı kendi uçan taksisini piyasaya sürmüştü. Air-One havalimanında ise bu aracını kullanıma açacak. S-A1 adlı uçan taksi sayesinde Hyundai, 2028 yılına kadar uçan araçlarını ticari hale getirmeyi planlıyor.

Şirketler ve yetkililer uçan arabalar için gerekli altyapıya yatırım yaptıkça, "kentsel hava mobilitesi" devriminin önümüzdeki 20 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon sterlin değerinde olacağı tahmin ediliyor.

Coventry Şehir Konseyi Kabine Üyesi Cllr Jim O'Boyle yaptığı açıklamada, "Biz zaten elektrikli taşımacılığın geleceğini şekillendirmeye yardımcı olan bir şehiriz ve bu, Coventry'yi ön plana çıkaran başka bir çığır açan proje olacak." ifadelerini kullandı.