Sürücüsüz Tesla Otopilotu Şehirler Arası Yolculuk Yaptı

Tesla otopilotu şehirler arası yolculuk yaparak otonom sürüş teknolojisini sergiledi. Tesla Model 3'de yer alan Full Self-Driving özelliği sayesinde San Francisco'dan Los Angeles'e seyahat gerçekleştirildi.

Tamamen otonom arabaların ana akım haline geldiğini görmeden önce biraz zaman geçse de, Tesla'nın çabaları kesinlikle oldukça başarılı olunduğunun kanıtı. Whole Mars Catalog isimli bir YouTube kanalı, Tesla Model 3'ün tamamen otonom sürüş özelliğini test ederek San Francisco'dan Los Angeles'e seyahat etti.

Testte tamamen otonom sürüş (FSD) beta özelliği ile donatılmış bir Model 3 kullanıldı ve San Francisco'dan Los Angeles'a yolculuk kazasız bir şekilde gerçekleştirildi. Şehirler arası yolculuğun büyük bölümü herhangi insan müdahalesi olmadan devam etti, ancak Los Angeles'a girerken olası bir trafik kazasından kaçınmak için gerçek bir sürücünün kontrolü ele alması gerekiyordu.

Tesla otonom sürüş teknolojisi henüz resmi onay almadığı için kamuya açık yollarda test yapmak oldukça tehlikeli görünüyor. Örneğin San Francisco'daki Market Street çevresinde tehlikeli birkaç sürüş örneğine rastlandı ve bu, otonom sürüşün tamamen onaylanabilmesi için hala yapılması gerekenlerin olduğunu gösteriyor.

Tesla otopilotundan şehirler arası yolculuk gösterisi

Tesla Model 3'ü kullanan video sahibi ayrıca bir noktada arabanın "bazı garip davranışlar sergilediğini ve şeritleri tanıyamadığını" söyledi. Müdahale etmesi gerektiği noktalarda durumu yakından izlediğini ve kontrolü ele almadan devam etmenin güvensiz olduğunu ekledi.

Bu, ellerinizi direksiyondan çekmenize izin vermeyen ancak Tesla araçlarının kendi kendine şehir değiştirebileceklerini gösteren dikkate değer bir başarı. Aynı zamanda Elon Musk'un robo-taksi hayallerini gerçekleştirmeden önce teknolojinin ne kadar ileri gitmesi gerektiğinin de bir göstergesi.

Tüm bunlara rağmen Kaliforniya gibi sıcak iklimli yollara sahip şeritlerde Tesla'nın kamera tabanlı teknolojisi ideal gözüküyor. Ancak buz tutan veya karla kaplı olan yollarda çarpışmalardan kaçınmak için LiDAR ve diğer sensörlerin gerekli olabileceğini de belirtmek gerekiyor.

Başka bir deyişle; Tesla'nın FSD özelliği dünyanın her bölgesinde şehirler arası bir yolculuğa çıkmaya hazır olduğunu varsayabilmek için biraz daha zaman alması gerekiyor.

Tesla, araçlarına tamamen otonom özellikler sunmak isteyen tek şirket değil, ancak hala kamuya açık yollarda yapılması gereken çok fazla test var ve bu arabalar çeşitli senaryolardan geçmek zorunda.