Dünyanın İlk Üçe Katlanabilir Projeksiyonu ile Tanışın: Auren Zip

Teknoloji dünyasına yön veren CES 2025 fuarı, ilginç ürünlere sahne olmaya devam ediyor. Son olarak Auren isimli bir şirketin etkinlikte tanıttığı dünyanın ilk üçe katlanabilir projeksiyon modeli katılımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Modüler yapısı ve her yere taşınabilmesi sayesinde pek çok rakibinin önüne geçen yeni Auren Zip, performans bakımından da hiç de fena olmayan teknik özelliklere sahip.

Auren Zip Özellikleri

Yeni projeksiyon modeli, görüntü işleme ve yansıtma birimlerini üçe katlanabilir yapısının en üst bölümünde barındırıyor. İkinci katmanı stereo hoparlörlerle donatılan Auren Zip, tabanında ise büyğk bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Cihazın tüm bu donanımlara rağmen yalnızca 280 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

Hafifliğini kompakt yapısı ile birleştiren yeni projeksiyonun boyut ölçüleri ise 84 x 78 x 26 mm olarak açıklandı. Bu özellikleri sayesinde her yere kolayca taşıyabileceğiniz Auren Zip, Android, iOS, macOS ve Windows cihazlarına kabolsuz şekilde bağlanabildiği gibi, oyun konsolu ve tekevizyon gibi diğer aygıtlar için de HDMI girişini bünyesinde barındırıyor.

Birçok projeksiyonun aksine görüntü yansıtmak için Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymayan cihaz, 4K çözünürlüğünde görüntü sunabilirken, 5000 mAh kapasiteli bataryası ile 1,5 saate kadar kesintisiz görüntü aktarımı yapabiliyor.

CES 2025'te tanıtılan yeni Auren Zip'in ön sipariş fiyatı 249 dolar olarak açıklandı. Mart ayı içerisind piyasaya sürüleceği duyurulan cihazın başlangıç fiyatı ise 399 dolar olacak.

Peki siz yeni üçe katlanabilir projeksiyon ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...