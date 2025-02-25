Üçe Katlanabilir Samsung Telefonun Özellikleri ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Güney Kore merkezli Samsung'un geçtiğimiz aylarda üçe katlanabilen telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu telefona dair yeni bir sızıntı yaşandı. Bu sızıntı, üçe katlanabilir telefonun ne zaman tanıtılacağını ve özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Samsung'un Üçe Katlanabilen Telefonu Neler Sunacak?

İddiaya göre üçe katlanabilir telefonun donanım bileşenleri nisan ayında tedarik etmeye başlanacak. Parçalar tedarik edildikten sonra üçe katlanabilir telefonun, yeni Galaxy Z modelleriyle birlikte seri üretime gireceği söyleniyor. Telefonun ismi henüz açıklanmadı ancak Galaxy G Fold olarak isimlendirilmesi bekleniyor.

Yeni telefonun 9,96 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı öne sürüldü. Kapak ekranın ise 6,49 inç büyüklüğünde olacağı iddia edildi. Dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu Huawei Mate XT Ultimate'in 10,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olduğunu belirtelim.

Samsung'un yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer alması bekleniyor. Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Flip 7 modellerinde de aynı işlemcisinin kullanılacağına yönelik söylenti mevcut.

Üçe Katlanabilir Samsung Telefon Ne Zaman Tanıtılacak?

Üçe katlanabilir telefonun, temmuz ayında Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Samsung'un konuya dair resmî açıklama yapmadığını da belirtelim.