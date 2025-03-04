Dünyanın İlk Evcil Hayvan Telefonu PetPhone, MWC 2025'te Tanıtıldı!

İspanya'da düzenlenen MWC 2025, birbirinden ilginç teknolojilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şu ana kadar etkinlikte güneş enerjisiyle şarj olabilen dizüstü bilgisayarlar ve projeksiyon özellikli Doogee telefonlar gibi birçok yenilikçi ürün tanıtıldı. Son olarak uCloudlink, dünyanın ilk evcil hayvan telefonuyla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar!

uCloudlink, MWC 2025'te Dünyanın İlk Evcil Hayvan Telefonu PetPhone'u Tanıttı

uCloudlink, Mobil Dünya Kongresi'nde dünyanın ilk evcil hayvan telefonunu tanıttı. Olduka "ilginç" bir konsepte sahip olan bu cihaz, evcil hayvalar ve sahipleri arasında uzaktan iletişimi kolaylaştırıyor. PetPhone'un en dikkat çeken özelliklerinden biri yapay zeka destekli canlı aramalar.

Evcil hayvanlar belirli hareketlerle veya ses komutlarıyla sahiplerini arayabiliyor. Bu sayede sahipleri uzaktayken bile onlarla etkileşimde kalabiliyor. Bunun yanı sıra, AI destekli sağlık takibi özelliği sayesinde evcil hayvanın aktivite seviyeleri ve genel sağlık durumu sürekli olarak izleniyor. Böylece sahipler, evcil dostlarının sağlığı hakkında anlık bilgiler alabiliyor.

Cihaz ayrıca 6 farklı teknolojiyle konum takibi yaparak evcil hayvanların güvenliğini sağlıyor. Kaybolma veya uzaklaşma durumlarında sahipleri anında bilgilendiriliyor. Özellikle gün içerisinde iş ve okul gibi gerekçelerle evcil hayvanını yalnız bırakmak zorunda olan kişilerin PetPhone'a ilgi göstermesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce PetPhone gerçekten de evcil hayvan saiplerine hitap eden bir ürün mü? Görüşlerinzi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.