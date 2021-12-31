Ücretsiz BluTV Fırsatını Kaçırmayın!

Ücretsiz BluTV kampanyası başladı. Yerli dijital yayın hizmeti BluTV, yeni yıl nedeni ile belirli günlerde tamamen bedava oldu. Böylece herhangi bir ücret ödemeden kütüphanede yer alan tüm içerikler izlenebilecek. Peki, BluTV bedava nasıl izlenir? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Ücretsiz BluTV Nasıl İzlenir?

Oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan yerli dijital yayın hizmeti BluTV, internet kullanıcılarını sevindirecek bir karar aldı. Yeni yıl nedeni ile alınan karar sonucunda platform kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

BluTV'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, çok sayıda içeriğin yer aldığı dijital yayın platformunun 1 Ocak saat 23.59'a kadar ücretsiz olduğunu duyurdu. Kullanıcılar, bu sayede belirtilen tarihe kadar platformda yer alan içerikleri hiçbir ücret ödemeden izleyebilir.

2015 yılında hizmet vermeye başlayan yerli dijital yayın platformunda 10 bin saatten fazla film, dizi ve daha pek çok içerik bulunuyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra bazı televizyon kanalları doğrudan platform üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

Dijital yayın platformunda ayrıca özel yapımlar da yer alıyor. Özel yapımlar arasında Saygı, Yeşilçam, Doğu, İlk ve Son, Aynen Aynen, Bartu Ben gibi içerikler bulunuyor. Popüler dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine geçtiğimiz günler de BÖRÜ 2039 da eklendi.

Ayrı ekranlardan, farklı mekanlardan, ortak hislerle yıla veda edebilmek için 1 Ocak 23.59’a kadar kapımızı herkese ücretsiz açtık! Bekleriz. 💙 pic.twitter.com/NTR6Sy9Gf5 — BluTV (@BluTV) December 31, 2021

Aksiyon, bilim kurgu ve gerilim ögelerine sahip olan BÖRÜ 2039 toplamda 6 bölümden oluşacak. dizinin yönetmen kadrosunda Can Emre, Cem Özüduru ve Ahmet Atalay yer alıyor. BÖRÜ 2039'un müziklerini Lincoln Jaeger yapacak. Jaeger, ilk Börü dizisinin de müziklerine imza atmıştı.

Serinin ilk dizisi olan Börü'nün başlangıç tarihinden 25 yıl sonrasını anlatan Börü 2039, düzenin ve sükunetin darmadağın bir hale geldiği bir dünyada geçecek. Dizide insanlığın kontrolünden çıkan tehlikeli teknolojilerin güvenlik güçlerine ve topluma olan etkileri ele alınıyor.

BÖRÜ 2039 oyuncu kadrosunda Murat Arkın, Tuğçe Açıkgöz, Cenay Türksever, Tuğba Sunguroğlu, Doğan Bayraktar, Deniz Uğur, Ozan Ağaç, Ahmet Pınar gibi isimler yer alıyor. 6,7 IMDb puanına sahip olan dizinin ilk bölümünü kampanya kapsamında ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Ücretsiz BluTV kampanyasından yararlanmak için kısıtlı sürenizin olduğunu unutmayın.