PUBG New State iOS ve Android'e Çıktı: Sistem Gereksinimleri Neler?

PUBG New State iOS ve Android platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Peki, PUBG New State (PUBG Mobile 2) sistem gereksinimleri neler? Mobil cihazlar için geliştirilen yeni PUBG oyunu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

PUBG New State iOS ve Android'e Nasıl İndirilir?

İlk olarak 2018 yılında Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştiren PUBG Mobile, kısa süre içinde dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Mobil platformda battle royale oyunu ile büyük bir başarının altına imza atan PUBG Corpartion, bu başarısını PUBG: New State ile devam ettirmek için kollarını sıvadı.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen PUBG New State isimli mobil oyun, bugün itibarıyla Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi. Oynaması ücretsiz olarak sunulan yeni battle royale oyununda uygulama içi satın alım bulunuyor.

Sahip olduğu kaliteli grafikler ile dikkat çeken yeni PUBG oyununda global aydınlatma teknolojisi yer alıyor. Grafiklerin yanı sıra oynanış tarafında da önemli ölçüde değişiklik yapıldı. Oyunda drone çağırma ve destek talebi gibi mekanikler yer alıyor.

Oyuncular oyun içerisinde paralar da toplayabilecek. Toplanan paralar ile "Drone Store" olarak isimlendirilen mğazada üzerinden mermi, bomba, benzin gibi ögeler satın alınabilecek. Oyuncuların satın aldığı ögeler, drone aracılığı ile getirilecek. Bu noktada oyuncuların oldukça dikkatli olması gerekiyor çünkü diğer oyuncular drone'daki ögeyi almak için mücadele edecektir.

Açık dünya temasına sahip olan PUBG New State'te yeni araçlar mevcut. Başarılı yapımda silah ekleme sistemi bulunuyor. Oyuncular bu sayede sahip olduğu silahları ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecek. 2051 yılında geçen yeni PUBG oyununda Vulkan desteği mevcut. Bu sayede gelişmiş performans ve optimizasyon sunuluyor.

PUBG New State Android Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Android 6.0 veya üzeri

İşlemci: 64-bit (ABI arm64 ya da üstü)

RAM: 2 GB veya üzeri

İndirme boyutu: Cihaza göre değişir

Open GL 3.1 veya üstü / Vulkan 1.1 ya da üzeri

PUBG New State iOS Sistem Gereksinimleri