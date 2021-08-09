Yeni PUBG: New State Alfa Testi Ülkemizi de Kapsayacak

Yeni PUBG: New State Alfa Testi bu ayın sonlarına doğru gerçekleştirecek. Aralarında ülkemizin de olduğu testin başvuruları da bugün itibarıyla başladı. Kaydınızı yaptırmayı unutmayın.

2018 yılında Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştiren PUBG Mobile, kısa süre içinde dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olmuştu. Mobil platformda Battle Royale oyunu ile büyük bir başarının altına imza atan PUBG Corpartion, bu başarısını PUBG: New State ile devam ettirmek için kollarını sıvamıştı.

Yeni oyunda yine yüz oyuncu, çeşitli silahlar ile birbirlerine karşı taktiksel bir savaş içerisinde olacaklar. Hayatta kalan tek oyuncunun veya takımın galip geleceği her bir PUBG: New Estate eli sırasında, mavi alan sürekli olarak daralır iken oyuncular da kendilerine üstünlük sağlayacak araçlar, eşyalar ve özelleştirilebilir silahlar için etrafı araştırmak durumundalar.

Yeni PUBG oyunu aynı zamanda yeni nesil mobil grafikler de sunuyor. Gelmiş geçmiş en gerçekçi görselliğe sahip olan PUBG: New State’in, mobil cihazlar için tam anlamıyla optimize edilmiş gerçekçi silah kullanımın olduğunu da söyleyelim.

Yeni PUBG: New State Alfa Testi Ne Zaman?

Hatırlayacağınız üzere geliştirici stüdyo Krafton, Haziran ayı içerisinde oyun için bir Alfa Testi düzenlemişti. Bu ay içerisinde de ikincisinin düzenleneceği duyurulmuştu. 27 - 29 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek ve seçilen ülkelerin arasında Türkiye’nin de olduğu yeni Alfa Testi için kaydınızı buradan gerçekleştirebilirsiniz. Son başvuru tarihinin 23 Ağustos 2021 olduğu testin katılımcıları 26 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak iken, aynı gün ön-yüklemeye de açılacak.

Krafton tarafından verilen bilgilere göre, ilk testten bu yana yapılan iyileştirmelerin etkisini göreceğimiz ikinci testte, oyuncular sekize sekiz Troi haritasını deneyebilecekler. Dahası ise farklı oynanış mekanikleri ile karşılaşmak da mümkün olacak iken, yılın ilerleyen zamanlarında karşımıza çıkacak olan 2015 yılının PUBG evreninin bir bölümü de katılımcıların beğenisine sunulacak.

Son olarak, ikinci Alfa Testi için seçilen ülkelerin tamamı ise şöyle: