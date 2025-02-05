2 Aylık Ücretsiz Spotify Premium Fırsatını Kaçırmayın!

Sunduğu özellikler nedeniyle en iyi müzik dinleme uygulamaları arasında yer alan Spotify, müzik dinlemeyi seven kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sundu. Başlatılan kampanya kapsamında Spotify Premium iki ay boyunca ücretsiz kullanılabiliyor.

Önceden bu kampanya 3 ay olarak sunuluyordu. Dolayısıyla yeni kampanyanın iki ay ile sınırlandırılmış olması şaşırttı. Herhangi bir ücret ödemeden premium sürümün tüm avantajlarından yararlanabilmek için bir şart bulunuyor.

Kampanyadan faydalanabilmek için premium sürümü daha önce hiç kullanmamış olmak gerekiyor. Eğer bu şartı sağlıyorsanız hizmetin resmî web sitesinden bedava Spotify Premium alabilirsiniz.

Dijital müzik platformu tarafından sunulan kampanya 25 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Premium sürümü kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar, deneme süresinin ardından aylık belirli bir ücret ödemesi gerekecek. Aboneliği istediğiniz zaman iptal edebileceğinizi de belirtelim.

2 Aylık Ücretsiz Spotify Premium Nasıl Alınır?