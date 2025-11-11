Ücretsiz Where Winds Meet'e İlgi Büyük Oldu: Ön-Kayıt Rekoru Kırıyor

Everstone Games tarafından PC ve PlayStation 5 için geliştirilen Where Winds Meet, 2022 yılının GamesCom Açılış Gecesi Canlı yayını sırasında duyurulmuştu. NetEase tarafından yayınlanacak olan ücretsiz aksiyon-rol yapma oyunu, 14 Kasım 2025 tarihindeki çıkışı öncesinde ön-kayıt rekoru ile gündeme oturdu. Oyuncuların bir hayli yoğun ilgisi var ve bu da NetEase ile Everstone Games için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

Ücretsiz Where Winds Meet, Ön-Kayıt Sayısı ile Göz Dolduruyor

Çin tarihinin On Krallık döneminin son günlerinde geçecek olan Where Winds Meet, tam kaosun ortasında doğmuş olan bir karakterin rolüne bürünecek ve kılıcın ve kanın egemen olduğu ve kahramanlığa giden yolda ilerleyeceğiz. Resmi açıklamalara göre 10 milyon oyuncunun ön-kayıt yaptırdığı oyun, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü yani yarın itibarıyla ön-yüklemeye açılacak.

Dövüş mekanikleri ve Wuxia teması ile ön plana çıkan aksiyon-rol yapma oyunu, hem hikaye modu ve hem de MMO tarzı çok oyunculu moduyla da dikkt çekmeyi başarıyor. Yani tek başınıza oynayabildiğiniz gibi büyük baskınlara, loncalara ve PvP savaşlarına katılabilmek ve zindanlara girebilmek de mümkün olacak.

Yakın bir zaman önce gerçekleştirilen ön-bakış etkinliğiyle de bizleri nasıl bir oyunun beklediği konusunda daha detaylı bilgiler veriliyor. Mesela ilk ayak basacağımız yer, 10 binden fazla yapay zeka karakterin bulunacağı Kaifeng şehri olacak. Her bir karakterin de kendisine özgü yaşamı ve dürtüleri olacağı söyleniyor.

Kılıç ve mızrak gibi geleneksel olanların yanı sıra Wuxia temalı fantastik silahların bizi bekleyeceği oyunda, on iki farklı yakın dövüş seti ve yirmi üç kadar gizemli teknik de bulunuyor. Ayrıca keşfedilmeyi bekleyen kültürel eşyaların da olacağı söyleniyor.

Where Winds Meet ile ilgili dikkat çeken diğer detaylar ise karakter özelleştirmesi, parkur temelli keşif özellikleri ve meslek sistemi oluyor. Yani bir doktor olup hayat kurtarmayı seçebilecek veya tüccar olup varlık peşinde koşabilecek ve hatta antik Kaifeng şehrine seyahat eden sıradan bir karakterin yerine bile geçebileceğiz.