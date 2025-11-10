Çok Gerçekçi FPS Oyunu Ücretsiz Oluyor! Tarih Verildi

Taktiksel FPS oyunu oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunulacak. Epic Games mağazasında Zero Hour ücretsiz sunulacak. Kampanya kapsamında söz konusu oyunu belirtlien tarih aralığında Epic Games kütüphanenize ekleyebilecek ve istediğiniz zaman oynayabileceksiniz.

Zero Hour Ücretsiz Nasıl Oynanacak?

Ready or Not benzeri oyunlar arasında yer alan Zero Hour, Epic Games mağazasında 13-20 Kasım 2025 tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak. Belirtilen tarihler arasında oyunu kütüphanenize eklemek için Zero Hour'un Epic Games sayfası üzerinden "Yükle" butonuna basıp işlemi onaylamanız yeterli olacak.

Zero Hour Fragmanı

Zero Hour Nasıl Bir Oyun?

AttritoM7 Productions tarafından geliştirilen Zero Hour'da ekibimiz ile birlikte çeşitli operasyonlar yapıyoruz. Oyunda rehine kurtarma ve bomba imha gibi görevler mevcut. Hızlı aksiyon yerine yavaş tempolu ve taktiksel bir oynanış sunan yapımda takım çalışması, sınırlı kaynak yönetimi ve operasyon öncesi strateji belirleme son derece önemli.

Gerçekçi oynanışı ve kaliteli grafikleriyle öne çıkan oyunda tek oyunculu mod, çevrim içi PvP mod ve çevrimiçi eşli mod yer alıyor. Çevrim içi eşli mod sayesinde oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. 2024 yılının eylül ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki Türkçe incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Zero Hour Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

Windows 7/8/10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 750TI 2 GB / AMD R7 260X 2 GB

NVIDIA Geforce GTX 750TI 2 GB / AMD R7 260X 2 GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Oyunun yüklenebilemsi için en az 25 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar PC'de kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlar.

Zero Hour Önerilen Sistem Gereksinimleri