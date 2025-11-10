Çok Gerçekçi FPS Oyunu Ücretsiz Oluyor! Tarih Verildi
Gerçekçi oynanışa sahip olan Zero Hour çok yakında bedava dağıtılacak. Peki, oyunu ücretsiz oynamak için ne yapmak gerekecek? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Zero Hour, Epic Games mağazasında 13-20 Kasım 2025 tarihleri arasında ücretsiz olacak.
- Oyunu belirtilen tarihlerde Epic Games kütüphanenize ekleyebileceksiniz.
- Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az NVIDIA Geforce GTX 750TI veya AMD R7 260X seviyesinde ekran kartı gerekiyor.
Taktiksel FPS oyunu oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunulacak. Epic Games mağazasında Zero Hour ücretsiz sunulacak. Kampanya kapsamında söz konusu oyunu belirtlien tarih aralığında Epic Games kütüphanenize ekleyebilecek ve istediğiniz zaman oynayabileceksiniz.
Zero Hour Ücretsiz Nasıl Oynanacak?
Ready or Not benzeri oyunlar arasında yer alan Zero Hour, Epic Games mağazasında 13-20 Kasım 2025 tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak. Belirtilen tarihler arasında oyunu kütüphanenize eklemek için Zero Hour'un Epic Games sayfası üzerinden "Yükle" butonuna basıp işlemi onaylamanız yeterli olacak.
Zero Hour Fragmanı
Zero Hour Nasıl Bir Oyun?
AttritoM7 Productions tarafından geliştirilen Zero Hour'da ekibimiz ile birlikte çeşitli operasyonlar yapıyoruz. Oyunda rehine kurtarma ve bomba imha gibi görevler mevcut. Hızlı aksiyon yerine yavaş tempolu ve taktiksel bir oynanış sunan yapımda takım çalışması, sınırlı kaynak yönetimi ve operasyon öncesi strateji belirleme son derece önemli.
Gerçekçi oynanışı ve kaliteli grafikleriyle öne çıkan oyunda tek oyunculu mod, çevrim içi PvP mod ve çevrimiçi eşli mod yer alıyor. Çevrim içi eşli mod sayesinde oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. 2024 yılının eylül ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki Türkçe incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.
Zero Hour Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 750TI 2 GB / AMD R7 260X 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Oyunun yüklenebilemsi için en az 25 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar PC'de kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlar.
Zero Hour Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 2600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 960 4 GB / AMD R9 290 4 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı