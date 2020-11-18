Uzmanlar Açıkladı: Uçtan Uca Şifreleme Yasaklanacak mı?

Uzmanlar, WhatsApp Messenger ve Signal gibi anlık mesajlaşma uygulamalarında mevcut bir güvenlik özelliği olan uçtan uca şifreleme sisteminin Avrupa Birliği (AB) terör ve benzeri nedenlerle yasaklayacağı iddialarını ele aldı.

Uzmanlar Uçtan Uca Şifreleme Yöntemi Hakkında Ne Düşünüyor?

Söz konusu şifreleme yönteminin tüm belgelerin ve mesajların başka kişilerin ele geçirilmesini engellediğini belirten Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bunun için (WhatsApp Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarında yerleşik olarak bulunan şifreleme yöntemi) herhangi bir ayarın etkinleştirilmesine gerek yok. Böylece, WhatsApp dahil olmak üzere aradaki hiçbir taraf gönderilen içerikleri okuyamaz veya dinleyemez. Bunun nedeni, şifreleme özelliğinin mesajları cihazınızdan ayrılmadan önce güvence altına alan 'Signal' şifreleme protokolüyle güvence altına alması ve kilidi açıp mesajları okuyabilmek için gereken özel anahtarın yalnızca mesajlaşan kişilerde bulunmasıdır. Yapılan değişiklik kullanıcıya gösterilmeden, bir sohbetin şifreleme durumu değiştirilemez” ifadelerini kullandı.

BİDER Başkanı Vatansever, “Haberlerde, söz konusu uygulamaların, terörle mücadele kapsamında kişilerin daha rahat izlenebilmesi için şifreleme sistemini açabilecek bir genel anahtarın servis sağlayıcıları tarafından yapılmasının zorunlu hale getirileceği belirtiliyor. Açıkçası şifrelemenin kaldırılmasında terörle mücadele gerekçesi bana çok inandırıcı gelmiyor” ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Teröre bulaşmış kişilerin WhatsApp'ın şifreleme özelliğine güvenerek açık açık yazışma yapacaklarını düşünmenin gerçekçi bir tarafı yok. Dünyada emniyet güçleri ve istihbarat teşkilatları çok daha gelişmiş yöntemlerle gerekli takipleri gerçekleştiriyor. Şifreleme için bir yasak AB vatandaşlarının özel hayatlarına müdahale iddialarını güçlendirecektir. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında bu konunun nasıl değerlendirileceğini de izlemek gerekiyor.”

KVKK Uzmanı Murat Keçeciler ise Avrupa Birliği yetkililerinin uçtan uca şifreleme yöntemini kullanan anlık mesajlaşma uygulamalarının takibinin yapılmasını ve verilerin güvenlik güçleri ile paylaşılmasını sağlayacak bir düzenleme hazırlığı içinde olduğunun anlaşıldığını dile getirdi. Keçeciler, “Özellikle terör saldırısı faillerinin cep telefonlarının imajlarının alınması ve dijital olarak delil sayılması noktasında telefonlarda bulunan şifrelerin kırılması için Apple ve diğer telefon üreticisi firma ile FBI birçok kez karşı karşıya gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Avukat Keçeciler, "Uçtan uca şifrelemenin kaldırılması gibi uygulamaların suçu önleme veya suçluları yakalama amacıyla denetlenmesi, suçla mücadelede beklenen etki ve amacı çok sağlamayacağı kanaatindeyim. Dark web olarak tanımlanan alanda zaten çok farklı yöntem ve imkanlar ile suçluların birbirleriyle iletişim kurmaları mümkündür. Bu nedenle söz konusu düzenlemeler ile kişi güvenliğinin, düzenleme sonucunda elde edilmesi zor bir amaç için sarsılması ve örselenmesi uygun düşmeyecek, hukuk devleti ve demokrasi fikri yara alacaktır" dedi.