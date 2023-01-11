Twitter, TikTok'un Bir Özelliğini Daha Aldı

Twitter algoritmik akışı varsayılan hâle getiriyor ancak yine de bir kaydırma hareketiyle kronolojik akışınıza geçebilirsiniz. Eskiden akışları değiştirmenizi sağlayan yıldız simgesi ise artık yok. Peki Twitter bu değişiklik ile tam olarak neyi amaçlıyor?

Twitter, algoritmik zaman akışı ile kronolojik zaman akışı arasında geçiş yapma şeklinizi değiştiriyor ve algoritmik akışı varsayılan hâle getiriyor.

The “For you” and “Following” tabs replace “Home” and “Latest” and will be pinned to the top of your timeline so you can easily switch between them. Swipe to switch timelines instead of tapping the ✨ icon. — Twitter Support (@TwitterSupport) January 11, 2023

İlk olarak iOS kullanıcılarına sunulan bu değişiklikle şirket, iki akış arasında geçiş yapmanızı sağlayan sağ üstteki yıldız düğmesini kaldırdı. Onun yerine biri "Sizin İçin" diğeri "Takip Edilenler" olarak etiketlenmiş iki sekme var ve uygulamayı açtığınızda ilk olarak Sizin İçin sekmesini göreceksiniz.

En Son Tweetleri Sıralamak Artık Daha Zor

TikTok'un algoritmaya dayalı akışıyla aynı adı taşıyan Sizin İçin, eski "Ana Sayfa" seçeneğine benzer şekilde, takip ettiğiniz kişilerden gelen tweetleri sırasız bir şekilde, beğenebileceğinizi düşündüğü tweetlerin arasına serpiştirilmiş olarak gösteriyor. Bu, Twitter'ın TikTok'un bir özelliğini kopyaladığı ilk sefer değil.

Bu değişiklik, birkaç dokunuş yerine tek bir kaydırmayla aralarında geçiş yapmayı kolaylaştırsa da kaybolan bir şey var. Önceden uygulamayı size "En Son Tweetleri" gösterecek şekilde ayarladığınzda bu genellikle sabit kalırdı ancak şimdi uygulamayı kapatıp yeniden açtığınızda bile Sizin İçin akışı gösteriliyor. Bu biraz can sıkıcı bir durum çünkü kronolojik akışı tercih eden pek çok insan var ve bundan kurtulmak ya da erişimi zorlaştırmak için yapılan önceki girişimler genellikle kullanıcıların tepkisine yol açmıştı.

Şu anda eski arayüz hâlâ Android telefonlarda kullanılabiliyor ancak yakında gelecek bir güncellemeyle orada da yeni düzene geçilmesi bekleniyor.