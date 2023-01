Twitter, TikTok'un Bir Özelliğini Daha Aldı

Twitter algoritmik akışı varsayılan hâle getiriyor ancak yine de bir kaydırma hareketiyle kronolojik akışınıza geçebilirsiniz. Eskiden akışları değiştirmenizi sağlayan yıldız simgesi ise artık yok. Peki Twitter bu değişiklik ile tam olarak neyi amaçlıyor?

The “For you” and “Following” tabs replace “Home” and “Latest” and will be pinned to the top of your timeline so you can easily switch between them. Swipe to switch timelines instead of tapping the ✨ icon.