Seyahat Severlere Müjde: Kaçırılmayacak Ucuz Bilet Kampanyası Başladı!

Kış tatili planı yapanlar için Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) özel bir uçak bilet kampanyası başlattı.

Bugün ve yarın alınacak biletler için Ercan Havalimanı varışlı uçuşları 449 lira + vergiler üzerinden satışa sunan THY, 8-9 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile seyahat severlere cazip bir fırsat sunuyor.

Kampanya dahilindeki biletler, 12 Şubat 2024 ile 4 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlar için kullanılabilecek. Bilet fiyatlarına vergiler dahil değil. Sınırlı sayıda bilet için geçerli olan bu özel kampanyadan yararlanmak isteyenlerin hızlı davranmalarını tavsiye ediyoruz.

Türk Hava Yolları, seyahat tutkunlarına Kuzey Kıbrıs'a uygun fiyatlarla keyifli bir yolculuk vadediyor. Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, THY'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.