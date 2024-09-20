Heyecanlandıran Gelişme: Xbox Series S Rakibi Ucuz PlayStation 6 Gelebilir!

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan PlayStation 5 Pro, yüksek fiyat etiketi nedeniyle eleştirilerin odağı hâline gelmişti. PS5 Pro duyurusunun ardından yeni PlayStation konsolu ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Ortaya atılan iddiaya göre PlayStation 6 (PS6) konsolu tıpkı Xbox Series gibi iki farklı sürümle gelebilir.

Uygun Fiyatlı PlayStation 6 Piyasaya Sürülebilir

Donanım hakkında yaptığı doğru tahminler ile tanınan Kepler, PS6 konsolu için iki farklı SoC üzerinde çalışıldığını öne sürdü. İki SoC arasında belirgin bir güç farkı olduğu da belirtildi. Bu da iki sürümden birinin uygun fiyatlı olabileceğini akıllara getiriyor. Elbette bir ihtimal daha mevcut.

Diğer SoC'nin yeni taşınabilir konsol için geliştiriliyor olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Özellikle son zamanlarda taşınabilir oyun konsollarına olan ilginin artması, bu ihtimali güçlendiriyor.

Microsoft, 2020 yılının kasım ayında Xbox Series X ve Series S olmak üzere iki farklı sürüm ile piyasaya sürmüştü. Series X çok güçlü bir donanıma sahipken Series S ise uygun fiyatlı konsol deneyimi yaşatıyor.

Sony tarafından henüz resmî açıklama yapılmadığından dolayı PlayStation 6'nın da Xbox Series gibi iki farklı sürüm ile gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

PlayStation 6 hakkında şu anda çok az şey biliniyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir rapor, yeni oyun konsolunda AMD işlemcisinin yer alacağı ortaya çıkmıştı.

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