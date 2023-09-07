UFC 5'in Fragmanı Yayınlandı: Ne Zaman Çıkacak?

Electronic Arts, UFC serisinin yeni oyunu UFC 5'i ylül ayında tanıtacağını duyurmuştu. Hatta X (eski adıyla Twitter) hesabından kısa bir fragman bile yayınlamıştı.

Sevilen dövüş oyununun beşincisinin çıkış tarihi açıklandı. EA Sports, UFC 5'in tanıtımını yapan 2 dakikalık bir fragman paylaştı.

Ne Zaman Çıkacak?

Fragmanın çıkmasının ardından oyunun çıkış tarihi de netleşti. UFC 5'in satışı 27 Ekim 2023'ten itibaren başlayacak. Ayrıca oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series'ten oynanacağı da açıklandı.

İşte UFC 5'in yayınlanan yeni fragmanı:

UFC 5 tanıtım fragmanı paylaşıldı. Oyun 27 Ekim'de çıkış yapacak.pic.twitter.com/iTmawZIbK5 — Tamindir.com (@Tamindir) September 7, 2023

Oyunda; Mike Tyson, Fedor Emelianenko ve Muhammed Ali gibi dünyaca ünlü dövüşçülerin karakterleri yer alacak. EA Sports'un internet sayfasındaki bilgilere göre UFC 5'in iki sürümünde de farklı içerikler yer alıyor.

Standart sürümde 30.yıl dönüm paketi ve Kariyer Modu XP takviyesi bulunuyor. Deluxe sürümünde ise üç günlük erken erişim olacak. Ayrıca Bruce Lee ve Origins Paketi gibi alternatifler de yer alacak.

Oyunculara gerçek dövüş deneyimi sağlamayı planlayan UFC, yepyeni bir hasar sistemi kullanacak. Bu sistem sayesinde dövüş stratejisi ve gerçeklik artmış olacak.

Oyundaki karakterler sayesinde saldırılara karşı atak yapılabilecek ve tıpkı gerçekte olduğu gibi darbelerin etkisiyle yaralanmalar olacak.

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