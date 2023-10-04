FC 24'e Rakip Geliyor: Merakla Beklenen UFL'nin Oynanış Videosu Yayınlandı!

Uzun zamandır çıkması beklenen futbol oyunu UFL'nin oynanış videosu yayınlandı. Henüz yeni çıkış yapan FC 24'e rakip olacak UFL, ilk kez paylaşılan oynanış videosu ile oyunseverleri bir hayli heyecanlandırdı.

Yaklaşık 1 dakikalık videoda oyunun görüntü kalitesi, efektleri ve gerçekçi grafikleri net bir şekilde görülüyor. Oyuncular oynanış videosunun yayınlanmasının ardından oyunun çıkış tarihini de merak etmeye başladı.

Hâlâ Geliştirme Aşamasında!

UFL'nin resmî YouTube hesabından yayınlanan oynanış videosu şimdiden binlerce izlenmeye ulaştı. Oyuncular videonun altına renk ve görüntü kalitesini beğendiklerine dair yorumlar yaptılar.

Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen UFL; Cristiano Ronaldo, Oleksandr Zinchenko ve Kevin De Bruyne gibi ünlü futbolcularla iş birliği yaptı. Strikerz Inc. ekibi tarafından geliştirilen oyunun ne zaman çıkış yapacağı henüz bilinmiyor.

Oyuncular UFL'yi yaklaşık 2021 yılından beri oynamayı bekliyor. İlk olarak 2022 yılında çıkacağı duyurulan oyunun daha sonra çıkış tarihi değiştirilerek 2023 yılına işaret edildi.

Hâlâ geliştirme aşamasında olduğu söylenen UFL'nin PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Series S platformlarında oynanması bekleniyor.

Türk oyuncular, oyunda ilk kez Türkçe spiker desteği olacağını bildikleri için oyunu sabırsızlıkla bekliyor.

Peki siz UFL'nin oynanış videosunu beğendiniz mi? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.