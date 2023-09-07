Ukrayna, Ruslara Saldırabilmek İçin Elon Musk'a Yalvarmış!

Steve Jobs ve Einstein gibi ünlü isimlerin biyografi kitabını yazan Walter Isaacson, şimdi de Elon Musk'ın hayatını ele aldı. 12 Eylül'de çıkacak kitapla ilgili CNN'de yapılan haberde, Elon Musk ve Ukrayna arasında geçen birtakım diyaloglar ele alındı.

Buna göre Ukrayna, 2022 yılında Rusya'ya saldırmak amacıyla Elon Musk'a Starlink uydusunu kapatmaması için yalvardı. Peki olaylar nasıl gelişti?

Elon Musk, Savaşa Engel Olmak İstedi!

Starlink uydusu, SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızı. Ukrayna, binlerce küçük uydudan oluşan Starlink'i savaş taktiğine dahil etmek istedi.

Ülke, Rus donanmasına saldırı düzenleyebilmek için Kırım kıyısı yakınlarındaki uyduyu kullanmak istedi. Bu durumu fark eden Elon Musk, Starlink uydularının kapatılması için talimat verdi.

Musk, saldırının gerçekleşmesi durumunda Rusya'nın nükleer silah kullanmasından korktu.

Uydunun kapatılmasının ardından Ukrayna, insansız sualtı dronel'ları ile Rusya'nın filosuna yaklaşınca iletişimi kaybetti. Ardından herhangi bir harekette veya saldırıda bulunmadan geri çekildi.

Ancak uyduların kapanmasını istemeyen Ukrayna, Elon Musk ile görüşme yaptı. Hatta Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhail Fedorov, Musk'a mektup yazdı ve insansız sualtı drone'larının iletişimini yeniden sağlaması için yalvardı.

Elon Musk ise geri adım atmadı. Starlink'in amacı dışında kullanılması hakkında şunları söyledi:

"Starlink savaşlara katılmak için tasarlanmadı. İnsanların Netflix izlemesi, rahatlaması, okulda internete bağlanması ve iyi barışçıl şeyler yapması için yapıldı, drone saldırıları için değil."

Peki siz Elon Musk'ın Ukrayna'ya karşı aldığı bu tavrı nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.