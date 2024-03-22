Ukrayna’dan Rusya’nın İddialarına İlginç Yanıt: Minecraft’ta Yeni Bir Cephe Açtı!

Rusya, 2022'de Ukrayna'yı işgal etmeye başlamıştı ve geçen yılın Ocak ayında Avrupa'nın en büyük tuz madenlerinden biri olan Soledar'ı ele geçirmişti.

Rusya'nın iddia edilen yanıltıcı bilgilerine karşı Ukrayna, Donetsk Oblastı'ndaki tuz madeni kasabası Soledar'ı taklit eden bir bir oyun başlattı.

Ukrayna resmi bağış platformu UNITED24 tarafından başlatılan Minesalt, Microsoft'a ait olan Minecraft sunucusunda Ukrayna'nın 16 gerçek yerini bir sunucuda yeniden oluşturuyor. Bunlardan birkaçı tuzdan yapılmış salonlar, ışık galerisi ve müze.

Ukrayna, Rusya Propagandalarına Karşı Çıkmaya Çalışıyor

UNITED24 koordinatörü Yaroslava Gres, şu açıklamayı yaptı:

''Minesalt, Roblox ve Minecraft kullanarak Rus propagandasına karşı bir denge unsuru oluşturuyor.''

Oyunun karakterleri milyarder Richard Branson, futbolcu Oleksandr Zinchenko ve astronot Scott Kelly olarak seçildi. Aynı zamanda bu isimler sanal madenlerde oyunculara eşlik edecekler.

Rusya, Roblox (RBLX.N) ve Minecraft gibi çevrimiçi oyun platformlarını propaganda amacıyla kullanma suçuyla karşı karşıya. Microsoft Başkanı Brad Smith, geçen yıl Nisan ayında, şirketin Rus ajanlarının Minecraft ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere çevrimiçi oyun topluluklarına sızmaya çalıştığından bahsetmişti.

Minesalt, Microsoft ile ortaklık yapılmamış olmasına rağmen, Mojang Studios geliştiricisinden ve ana şirket Microsoft'tan izin alarak Minecraft'ın benzersiz yazı tiplerini kullanıyor.

UNITED24, proje sayfası üzerinden veya oyun içindeki bir bağlantı aracılığıyla bağış toplamayı hedefliyor. Bağışlar,bir füze tarafından vurulan okulu yeniden inşa etmek için kullanılacak.

Bu proje Mayıs 2022'de başlatılmıştı ve şu ana kadar web sitesine göre 600 milyon doların üzerinde bağış topladı.