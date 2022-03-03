Ukrayna: PlayStation ve Xbox Rusya Operasyonlarını Sonlandırmalı!

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, PlayStation ve Xbox'ı Rusya ve Ukrayna krizine yanıt olarak yaptırım uygulama çağrısında bulundu. Mykhailo Fedorov PlayStation ve Xbox Rusya operasyonlarını sonlandırmalı diyerek savaşı yeni bir boyuta taşıdı. İşte detaylar!

Ukrayna'dan PlayStation ve Xbox'a Çağrı: Tepki Gösterin

Fedorov, Twitter'da yayınlanan bir açık mektupta tüm oyun şirketlerine ve espor organizasyonlarına yardım çağrısında bulundu. Fedorov: “Şu anda Ukrayna'da neler olduğunun kesinlikle farkındasınız. Rusya, Ukrayna'ya değil, tüm medeni dünyaya savaş ilan ediyor. İnsani değerleri destekliyorsanız, Rusya pazarından elinizi ayağınızı çekmelisiniz!” dedi.

Açık mektupta Federov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında meydana gelen tahribatı açıklamaya devam ederek, bir yol olarak bölgedeki teknolojinin sınırlandırılması çağrısında bulundu. Açıklamadan kesitlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“Rusya Federasyonu ülkeme aldatıcı ve çirkin bir askeri saldırı gerçekleştirdi. 2022'de seyir füzelerinin Avrupa'nın kalbindeki yerleşim bölgelerine, anaokullarına ve hastanelere saldırdığını hayal edin. Silahlı kuvvetler ve vatandaşlar Ukrayna'yı sonuna kadar savunuyor! Tüm dünya, yaptırımlar uygulayarak saldırganı geri püskürtüyor. Düşmanın önemli kayıplar yaşaması gerekiyor.”

Fedorov ayrıca 2022'de Rusya'yı cezalandırmanın en iyi yolunun "modern teknolojilere" erişimlerini azaltmak olduğunu söylüyor. Rusya ve Beyaz Rusya'daki tüm hesapların geçici olarak askıya alınması ve Rus ve Beyaz Rusya takımlarının uluslararası espor etkinliklerine katılımının yasaklanması gerektiğine inanıyor. Fedorov'a göre bu bölgelerin oyunlarda da yer almaması gerekiyor.

In a new company email, EA has said it will be removing Russia from the likes of FIFA and NHL games due to the invasion of Ukraine. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 2, 2022

Başbakan yardımcısı ayrıca, Ukrayna'nın "bu tür eylemlerin Rusya vatandaşlarını proaktif olarak utanç verici askeri saldırganlığı durdurmaya motive edeceğinden emin olduğunu." söyledi. Yayıncıların yakında harekete geçmesi bekleniyor. Sektörün saygın isimlerinden Tom Henderson, EA'nın Rusya'yı FIFA ve NHL'den çıkarmayı planladığını belirtti.

Ortaya çıkan yeni bir şirket e-postasına göre, EA'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline nasıl yanıt verebileceği konusu ele alınmış. Endüstrinin bir sonraki en büyük çıkış gerçekleştirecek oyunlarından biri olan Gran Turismo 7, Rusya'da da piyasaya sürüldü ancak Sony, geçtiğimiz hafta bazı filmlerini ülkeden çekme kararı almıştı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaş kararına karşılık Rus halkının cezalandırılmasını doğru buluyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.