Ukrayna: PlayStation ve Xbox Rusya Operasyonlarını Sonlandırmalı!

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, PlayStation ve Xbox'ı Rusya ve Ukrayna krizine yanıt olarak yaptırım uygulama çağrısında bulundu. Mykhailo Fedorov PlayStation ve Xbox Rusya operasyonlarını sonlandırmalı diyerek savaşı yeni bir boyuta taşıdı. İşte detaylar!

Fedorov, Twitter'da yayınlanan bir açık mektupta tüm oyun şirketlerine ve espor organizasyonlarına yardım çağrısında bulundu. Fedorov: “Şu anda Ukrayna'da neler olduğunun kesinlikle farkındasınız. Rusya, Ukrayna'ya değil, tüm medeni dünyaya savaş ilan ediyor. İnsani değerleri destekliyorsanız, Rusya pazarından elinizi ayağınızı çekmelisiniz!” dedi.

Açık mektupta Federov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında meydana gelen tahribatı açıklamaya devam ederek, bir yol olarak bölgedeki teknolojinin sınırlandırılması çağrısında bulundu. Açıklamadan kesitlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Fedorov ayrıca 2022'de Rusya'yı cezalandırmanın en iyi yolunun "modern teknolojilere" erişimlerini azaltmak olduğunu söylüyor. Rusya ve Beyaz Rusya'daki tüm hesapların geçici olarak askıya alınması ve Rus ve Beyaz Rusya takımlarının uluslararası espor etkinliklerine katılımının yasaklanması gerektiğine inanıyor. Fedorov'a göre bu bölgelerin oyunlarda da yer almaması gerekiyor.

In a new company email, EA has said it will be removing Russia from the likes of FIFA and NHL games due to the invasion of Ukraine.