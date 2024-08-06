Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Umut Veren Instagram Açıklaması!

BTK'nın katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle geçen hafta erişime kapattığı Instagram ile ilgili somut gelişmeler yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Instagram yasağıyla ilgili umut veren detayları paylaştı. Peki, popüler sosyal medya platformu yeniden açılacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Instagram İle Ciddi Aşama Kaydettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle iki toplantı yapıldığını ve karşı tarafa hassasiyetlerini ilettiklerini söyledi. Konuyla ilgili ciddi aşama kaydettiklerini belirten Uraloğlu, ülkemizin taleplerinin yerine getirilmesi halinde engelin kalkacağını sözlerine ekledi.

Hatırlanacağı üzere, Bakan Uraloğlu dün akşamki kabine toplantısının ardından Instagram konusunda tam olarak istediklerini sonuç alamadıklarını ve bu konuda herhangi bir ilerleme olmadığını belirtmişti. Ancak son yapılan açıklamalara bakacak olursak, ibrenin biraz daha pozitif yöne döndüğünü söyleyebiliriz.

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