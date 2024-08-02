Bakan Uraloğlu Instagram'ı Neden Engellediklerini ve Hangi Koşullarda Engeli Kaldıracaklarını Açıkladı

Türkiye'deki Instagram yasağı tüm hızıyla devam ediyor. Kullanıcılar bir yandan popüler sosyal medya platformuna VPN gibi çözümlerle erişmeye çalışırken, bir yandan da hükümet yetkililerinden gelecek açıklamayı bekliyor. Son olarak bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Kameralar karşısına çıkan ve basın mensuplarının merak edilen sorularını cevaplayan Uraloğlu, Instagram'ın Türkiye'de neden engellendiğini ve hangi koşullar altında uygulanan engeli kaldıracaklarını açıkladı. İşte detaylar...

Bakan Uraloğlu, Instagram Engelini Hangi Koşullarda Kaldıracaklarını Açıkladı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişimin neden engellendiğini ve hangi koşullarda bu engelin açılacağını açıkladı. Buna göre platforma erişim Türkiye'nin kanunlarına ve toplumsal hassasiyetlerine uymadıkları için engellendi.

Bunların katalog suçları kapsamında olduğunu belirten Uraloğlu, yapılan uyarılara rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını belirtti. Ne yazık ki bu katolog suçlarının ne olduğu detaylandırılmadı. Ancak Uraloğlu, sözlerine "Eksikliklerin giderilmesi halinde erişim yasağını kaldıracağız." diyerek devam etti.

Ayrıca, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarının Türkiye'deki temsilcileri ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve bu temsilcilerle yapılan görüşmelerde belirli konularda ilerleme kaydettiklerini de ekledi. Yine de Instagram'ın ve çatı şirketi Meta'nın bu duruma nasıl karşılık vereceği bilinmiyor.

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