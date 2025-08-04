Bakan Uraloğlu Açıkladı: Türkiye'de Powerbank Yasaklanıyor!

Günümüzün vazgeçilmez teknolojik ürünlerinden biri haline gelen powerbank’ler, taşınabilir cihazları her yerde şarj etme imkanı sunduğu için yoğun şekilde kullanılıyor. Uçak yolculuklarında da kullanılabilen bu cihazlarla ilgili Türkiye'de önemli bir adım atılabilir. Bakan Uraloğlu, önemli gelişmeyi açıkladı.

Türkiye'de Uçaklarda Powebank Kullanımı Yasaklanabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçuş güvenliğini tehdit eden bir risk nedeniyle harekete geçtiklerini açıkladı. Bakan, hava yolu şirketlerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuş sırasında kullanımının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını duyurdu.

Bu açıklamanın arkasında ise geçtiğimiz günlerde İstanbul-Seul seferinde yaşanan dikkat çekici bir olay var. Uçuş sırasında bir yolcunun powerbank’i koltuk arasına düşürdüğü, cihazın çıkarılamaması nedeniyle ise yangın riski oluştuğu belirtildi. Uçak, güvenlik gerekçesiyle Kazakistan üzerindeyken rotasını değiştirerek İstanbul’a geri döndü.

Bakan Uraloğlu, bu tür cihazların darbe, sıkışma veya ezilme gibi durumlarda ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirtti. Zira daha önce benzer bir vaka yaşanmıştı. Güney Kore’de yaşanan bir powerbank patlaması sonucu uçakta yangın çıkmıştı.

Bakanlığın bu adımı şimdilik sadece bir tavsiye niteliği taşıyor olsa da hava yolu şirketlerinin bu öneriye nasıl yanıt vereceği merak ediliyor. Önümüzdeki günlerde firmalardan konuya ilişkin resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce uçuş sırasında powerbank kullanımı yasakanmalı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.