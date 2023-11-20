Ulaştırma Bakanı Açıkladı: Genişbant İnternet Hizmeti Her Eve Girecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Lansman Töreni’ne katıldı. Uraloğlu, Türkiye internet altyapısı, 5G ve genişbant internetle ilgili yeni haberler verdi.

Bakan Uraloğlu, 4,5G sistemleri ile 5G ve ötesi teknolojileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki genişbant abone sayısındaki artıştan bahsederek gelecek planlarını anlattı.

Yerli ve milli üretimi teşvik etmeyi, ileri teknoloji ürünlerde dışa bağımlılığı azaltılmayı ve haberleşme alanındaki AR-GE faaliyetlerini desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Gelecekte genişbant internet hizmetinin her eve girceğini açıklayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

”2002’de 23 milyon olan mobil abone sayısı yaklaşık 91,36 milyon seviyesine ulaştı. 2002’de neredeyse sıfır olan genişbant abone sayısının bugün 93,06 milyonu bulduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetini her eve ulaştırılacağız. Genişbant abone sayımızın 2028 yılında 111,7 milyona, mobil abone sayımızın ise 101,8 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Fiber altyapı uzunluğumuz ise 536 bin kilometreyi aşmıştır.

Bu kapsamda 2022 içinde BTK, HGM, mobil operatörler ve 5G üzerine çalışan firmaların da katkılarıyla 5G destek çağrısı başlıklarını belirledik. Yaptığımız çalışmalar sonucu 5 Ocak 2023'te '5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla Çağrı Programı' adı altında 5G çağrısı yaptık.

Bu çağrımızla AR-GE desteği verilecek projeler ile yerli ve milli üretimin teşvik edilmesini, ileri teknoloji ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılmasını ve haberleşme alanındaki AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesini amaçladık. Çağrı programıyla toplam 200 milyon liralık destek verilmesini planladık. Farklı çağrı alt başlıklarında birden fazla başlığa başvuruda bulunan her firma başına üst sınırı 20 milyon lira belirledik.

İstanbul Havalimanı'nda 5G hizmetinin sunulması için BTK tarafından 3 mobil işletmeciye izin verildi. İşletmecilerden aldığımız raporlara göre, abonelerin ortalama veri indirme hızları saniyede 1 cigabit ve gönderme hızları saniyede 90 megabit. Yani internet hızımız adeta uçuyor. 5G ile ülkemize, dünyayla rekabet edecek hızı sunmak ve yüksek oranda yerli ve milli ürünleri kullanarak geçişi sağlamak öncelikli hedefimiz. Ülkemiz, dijitalleşme konusunda attığı adımlarla geleceğin lider ekonomilerinden biri olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor."