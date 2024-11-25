Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 5G İçin Tarih Verdi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G bağlantı teknolojisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, uzun bir süredir beklenen yeni bağlantı teknolojisinin Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda önemli bilgiler verdi.

Kısa bir süre önce yerel kaynaklara verdiği demeçlerde 5G ile ilgili konuşan Uraloğlu, 2025 yılında bağlantı teknoloji için beklenen ihalenin yapılacağını ve takip eden aylarda 5G'nin kullanıma sunulacağını ifade etti.

5G Bağlantısı 2026'da Kullanıma Sunulacak

Bakan Uraloğlu, 5G ihale takviminin 2025 yılında yayınlanacağını ve yılın ilk çeyreğinde 5G ihalesinin gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti. 5G’de ilk sinyali 2026’da almayı hedeflediklerini söyleyen Uraloğlu, yakında bağlantı teknolojisinin kullanıma sunulacağını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 5G hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

“5G’yi Türkiye’de deneyimlemeye başladık. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 30 kuruma biz deneme izni verdik. Ne zaman sorusunun cevabı, zannediyorum ki bu sene çıkmadan ihale takvimini açıklarız. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde ihalesini yaparız ve 2026’nın hemen başında ilk sinyali alırız.”

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